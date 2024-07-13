Самая богатая казашка отказалась от российского паспорта – Путин дал добро

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Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова приняла решение отказаться от российского гражданства, пишет местное издание Tengrinews.kz. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин, удовлетворив заявление Сулейменовой об отказе от российского паспорта.

Айдан Сулейменова — дочь первого главы МИД Казахстана Тулеутая Сулейменова и супруга одного из самых богатых казахстанских бизнесменов Данияра Абулгазина.

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По данным казахстанской версии Forbes, Сулейменова по итогам 2023 года занимала восьмую строчку в рейтинге рантье Казахстана с выручкой в 4,3 млрд тенге ($8,9 млн). Она владеет девелопером «ADD Invest Properties», через который она совместно с четой Кулибаевых управляет рядом крупных торговых центров в Казахстане.

В Астане ей принадлежат ТРЦ Keruen City и ТРЦ Talan Gallery, держит долю в ТРЦ Keruen. В портфель компании входит и 50 процентов ТРЦ Keruen City в Актобе. Также Айдан Сулейменова возглавляет благотворительный фонд “Аяла”.

Это не первый такой случай среди казахских богачей. После начала СВО многие из них поспешили дистанциироваться от России в расчете минимизировать проблемы в западных юрисдикциях и не попасть под каток санкций. Так, вышел из российского гражданства релоцировавшийся вместе со своим бизнесом из РФ в Казахстан миллиардер Тимур Турлов.

Входящий по версии Forbes Kazakhstan в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана Турлов в 2022 году отказался от гражданства РФ. Основанный им Freedom Holding в феврале 2023 года продал российские активы – инвестброкера и банк.

Всего с начала СВО от российского гражданства отказались как минимум семь миллиардеров, подтвердив тем самым, что формальное гражданство для сверхкрупных капиталистов имеет лишь инструментальный характер и становится обременением в случае, если несет за собой повышенные политические или экономические риски.