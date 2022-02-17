«Сами мы не справимся» – Аваков снова бредит «планом Маршалла» для «незалежной»

Новости Украины

Украина должна добиться от Запада своеобразного плана экономической помощи, предусматривающего ежегодные инвестиции в размере 30-ти миллиардов долларов в год. Это позволит ей уже через пять лет перестать бояться России, а через 15 – думать над тем, нужно ли ей в НАТО.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил бывший министр иностранных дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, он уже не в первый раз продвигает эту мысль.

«Увы, в современном мире нам самим справиться не удастся. Мы должны опираться на поддержку друзей, наших настоящих друзей – тех, кто готов предоставить такую поддержку. Это и Соединенные Штаты, и Канада, и европейские страны, и Британия – многие страны. И в этот пик интереса к Украине мы должны сформулировать, чего мы хотим в этой тяжелой ситуации, как будем развиваться. Должен быть своеобразный «план Маршалла» для Украины, мы должны его сформулировать. Вот фиксированное количество лет, вот фиксированное количество инвестиций – предположим, 30 миллиардов долларов в год. Вот отрасли промышленности, которые будем развивать, вот отрасли взаимоотношений правовых, которые будем совершенствовать – от правоохранительной ситуации до судебной системы, и вот мы будем понимать, что через пять лет мы достигнем уровня, когда не будем реагировать на такие угрозы, которые сейчас есть, а будем спокойны, а через 10 лет это станет невозможно, а через 15 лет нас попросят в НАТО, а мы подумаем – настал ли тот момент, чтобы нам вступать или нет», – рассуждал Аваков.