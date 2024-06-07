«Саммит мира» не будет началом мирных переговоров – Шольц

Анатолий Лапин.  
07.06.2024 08:40
  (Мск) , Киев
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Война, Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Так называемый «саммит мира», который Украина организует в Швейцарии на следующей неделе, не является началом мирных переговоров. Об этом, выступая в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путь к миру» в понимании Шольца лежит через вывод российских войск с бывшей территории Украины, что фактически означает капитуляцию России.

Так называемый «саммит мира», который Украина организует в Швейцарии на следующей неделе, не является...

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«Мир нуждается в дипломатии – трудных, маленьких шагах. Вот, почему я еду на саммит мира по Украине в Швейцарии в конце следующей недели. Там еще не будет мирных переговоров, мы еще далеки от этого, пока Россия верит в достижение своих целей на поле боя. Но я, как и в прошлом буду продолжать работать над тем, чтобы вовлечь страны всего мира в общее дело. Мы поддерживаем международное право и Устав Организации Объединенных Наций. Россия должна вывести войска и тем самым расчистить путь к справедливому миру», – заявил Шольц.

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