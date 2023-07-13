Саммит НАТО показал, что из-под Зеленского выбиты все опоры – политолог

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе показали Зеленскому объективную реальность – он лох, за которого никто не будет вписываться. У страны нет никакой другой защиты, кроме ее народа, а народ разделили на «аристократию правобережья» и «быдло левобережья».

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказала политолог и публицист Елена Маркосян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот водораздел, который проходит по юго-западной части и делит Украину на левый и правый берег, на самом деле он немножко иной. Это разрыв величия, когда страна почему-то начинает считать себя очень великой, и люди, которые там живут, почему-то считают себя суперуспешными, не желая видеть, что за этой успешностью ничего нет, пустота, а иногда просто грязные и недопустимые вещи. Вот отсюда и происходит этот провал. Я не знаю, что там понимает Зеленский или не понимает, но когда он вдруг остановил разведение войск на Донбассе, а потом поехал в «серую зону», встречался с людьми, говорил: я тебе что лох? Я не лох, понимаешь?! Вот когда такие люди, которые вдруг утратили способность знать своё место в этом мире и очень хорошо его оценивать, они начинают самоутверждаться в том, под что нет никаких оснований. Оказалось, если сейчас оглянуться, что когда человек только начинает утверждать «я не лох, я не лох», он сразу становится лохом, и этим всё сказано», – отметила она.

Вид Зеленского, одиноко стоящего на торжественном ужине лидеров на саммите НАТО в Вильнюсе, пойманный фотографами и растиражированный в СМИ и соцсетях, говорит о закономерном результате – украинскому президенту воздали должное.

«Объективная реальность не нуждается в доказательствах, и его взгляд, там стоящего, для меня взгляд человека, который может быть вспомнит, сколько раз ему говорили и я, и такие как я люди, которых помечали «какая-то бабка», «этот дурачок», «этот с тем-то сотрудничал», то есть куда-то клали на почку, когда говорили: полезете туда, огребёте. Запад просто кинет, как лохов. Это были слова, которые я очень часто на эфирах говорила – полезете на Россию, на Донбасс, огребёте так, что мало не покажется. И мне было абсолютно всё равно, кто стоял за этими мальчиками из «кракенов», «шмакенов», «Азова», кто финансировал их обмундирование, учёбу и науку убивать своих соотечественников. Было всё равно, потому что я знала, что огребут. По-другому не бывает в этом мире. И вот, для меня очень важно, чтобы Зеленский увидел, что всё, что он получил, его вера в какого-то сильного папу, маму, которая будет его крышевать, которая за него впишется – все эти обещания, которые были, они ничто, если ты сам не понимаешь, за что несёшь ответственность. 350 тысяч мужиков вообще потерять на фронте за то, чтобы на сайте НАТО появился украинский язык? Извините, но это не те расценки», – считает публицист.

«Он считал, что проедет бесплатно, что за него кто-то пойдёт вписываться. Нет абсолютно никакой другой защиты у страны, кроме её народа. А когда вот так поступили с народом, когда посчитали, что страну можно построить на том, что будет очень такая богатая аристократическая Западная Украина, и ещё будут какие-то рабы там в шахте копаться, уголёк добывать, а мы их будем ещё пинать, называть быдлом и нагаечкой стегать, и будет какое-то отребье советское болтаться где-то по помойкам. Вот они строили такую Украину. И на кого они теперь будут опираться? Это вот вывод этого саммита, выход по итогам. Начнется такая внутренняя грызня тараканов в банке, я не хочу злорадствовать по этому поводу, но потом просто больше ничего не останется. Они сейчас начнут пожирать друг друга, потому что Запад уже всё для себя решил», – заключила Маркосян.