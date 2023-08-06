Саммит Россия-Африка: Непарадные итоги

Давайте отойдём от официального оптимизма по поводу итогов прошедшего в Петербурге саммита Россия-Африка. Многие комментаторы восхищенно писали, что саммит показал невозможность изоляции России. Но, с другой стороны, ведь никто из лидеров и не заявил о полной поддержке Москвы в нынешнем противостоянии с Западом. В лучшем случае они демонстрировали нейтралитет.

Хотя именно поддержки России мы и ждали. От кого же именно? От всей Африки сразу? Но стоит помнить, что теперь африканские стран вполне суверенные и, значит, по мере своих возможностей, каждая страна проводит самостоятельную политику, в которой совсем не ориентирована на Россию, поскольку к тому нет никаких видимых причин. Один из стимулов взаимовыгодных отношений – торговля, но совокупность торговых сделок России и всех стран Африки совсем не высока и составляла в прошлом году 18 млрд долларов США. За пять лет с 2017 года, она увеличилась всего на 1 млрд, хотя на прошлом саммите ее планировали нарастить до 40 млрд. В то же время Китай увеличил тот же самый показатель за тот же промежуток времени вдвое и довел его до 282 миллиарда «американских рублей».

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И, тем не менее, наши дипломаты и чиновники странным образом мнят себя «белым боссом», который пришел накормить голодных негров, наподобие СССР. Вот только Россия далеко не СССР, да и Африка уже не та.

В шестидесятых, когда рушилась система колониализма, Союз был едва ли не единственной мировой державой, которая протянула руку помощи освободившимся странам Африки, в надежде на то, что они примкнут к социалистическому лагерю. Но и тогда это не произошло. К большому удивлению Кремля, ожидания в итоге сильно превзошли объективную реальность, и многие африканские страны просто смотрели на СССР, как на дойную корову. А это совсем не увеличивает авторитет страны.

А сейчас Россия и вовсе не может предложить что-то конкурентоспособное и стратегически привлекательное для африканских государств из-за слабого финансового положения, а также из-за того, что сама не имеет, например продвинутых технологий сельского хозяйства, нужного африканцам, работающим в тяжелых климатических условиях.

СССР завозил свою сельхозтехнику в Африку. Мы же сейчас сами ее закупаем.

Надувая щеки, мы предлагаем африканским странам помощь в строительстве трансокеанской железной дороги. Но, вот беда. Наши «китайские товарищи» уже построили такую от Индийского до Атлантического и будут ее развивать. При этом то, что наши строят год, китайцы завершают за три недели. И это далеко не все.

Исходя из сказанного, надо смотреть на ситуацию трезво, а не уверять себя в том, что достижением саммита можно считать намерение России и Африки укреплять координацию во внешней политике, наращивать товарооборот и инвестиционные потоки.

Намерения и реальность не всегда одно и то же, и это показали достижения развития торговли со времени прошлого саммита.

Причина в том, что после распада Советского Союза возникли другие проблемы, отодвинувшие на второй план сотрудничество с Африкой. Некоторые наши посольства в африканских столицах были закрыты. К сожалению, многое было за это время упущено, и, как говорится, свято место пусто не бывает. Тот вакуум, который образовался после нашего временного «ухода» из Африки, был заполнен другими – западными странами, Китаем, Турцией, Индией.

Но, несмотря на все вышеуказанное, для нас по-прежнему важно искать пути сотрудничества, увеличивать объем взаимовыгодной торговли, поскольку Африка уже давно не продается за стеклянные бусы ни оптом, ни в розницу.

Сейчас наш бизнес в Африке — капля в море, он представлен в основном госкорпорациями. А частный малый и средний российский бизнес слаб и осуществлять экспансию в Африку просто не в состоянии.

Все это говорит о том, что России сперва надо отладить бизнес и технологии у себя дома, чтобы быть, безусловно, привлекательным даже для африканских партнеров. И если не выходит придумать, то тогда просто украсть у более развитых технологически стран, а потом внедрить и развить у себя. Ведь сейчас с Россией дружат весьма осторожно, и страны Африки не исключение.

Мы же старались изо-всех сил понравиться. Например, подарили вертолет, правда, почему-то, президенту совсем не дружественной Зимбабве. Подписались под безвозмездной поставкой 25-30 тысяч тонн зерна в беднейшие страны Африки. А толку?

Несмотря на это, у России есть определенные преимущества, которые могут стать связующим звеном наших стран на перспективу. Например, Сергей Миронов заявил, что Россия, чтобы стать эффективным посредником Африки, должна гарантировать ей мир. Правда, единственная реальная сила сейчас, которая способна сделать это, это ЧВК «Вагнер». Вот только нашим руководителям надо разобраться с отношением к ней. То ли она наша? То ли Россия к «музыкантам» отношения не имеем, и они сами по себе миротворцы?

Что еще прямо сейчас Россия могла бы предложить Африке? По-прежнему проблема здравоохранения в Африке стоит остро. В этой связи очень важным и ценным было объявление президента РФ о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения объемом 1,2 миллиарда рублей.

Безусловно, важной является и задача образования населения африканских стран, ведь учеба там стоит дорого. И если Россия желает иметь не сиюминутных партнеров, которые то ли проголосуют за нее в ООН, то ли, хотя бы воздержатся, то и надо заниматься обучением и воспитанием молодого поколения, которое будет за нас. Ведь рассказы даже тем, кому сейчас 25-30 лет, о том, что Россия – друг, потому что никогда не являлась колонизатором в Африке, это ни о чем. Эти люди просто не помнят время колониализма. И потому убедительным аргументом данный факт для них не является.

А вот то, что в СССР училась большая часть студентов из стран Африки, – это весомо, поскольку многие из них сейчас занимают значимые посты в своих странах. Так, например, Табо Мбеки, бывший президентом ЮАР с 1999 до 2008 года.

Выделение дополнительных квот в российских вузах студентам некоторых стран «черного континента» является важным фактом. Нужно не на словах, а на деле добиться, чтобы намерения создать на Африканском континенте сети центров образования на русском языке, где будут открыты и филиалы российских образовательных, воплотились в реальные дела, а не остались лишь намерением.

Надежду вселяет и то, что Минобрнауки РФ подписало с рядом африканских стран меморандумы о взаимопонимании в сфере высшего образования. Ведь важно не столько накормить голодного, но научить его получать пищу.

На фоне всего этого довольно странным выглядит сообщение спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаила Богданова, сделанное на полях саммита, – о том, что Россия будет заниматься вопросом отмены виз с африканскими странами.

В условиях уже имеющегося миграционного кризиса, открывать границы для всех (!) стран Африки не просто глупо, а самоубийственно в буквальном смысле. Если кто-то думает, что чернокожие мигранты будут более благодарны, по отношению к России, то он заблуждается.

Даже во времена СССР с чернокожими студентами у Союза имелись проблемы. Например, в пору моей учебы в Рязанском воздушно-десантном училище, там обучался довольно многочисленный иностранный контингент. Правильнее сказать – африканский. И, несмотря на то, что это были офицеры, то есть люди дисциплинированные и образованные, стычки с ними имели место. И инициаторами были исключительно они.

У автора нет ни малейшего желания стать свидетелем столкновений еще и с чернокожими гастарбайтерами. Нам и от приезжих из Центральной Азии проблем хватает, хотя недавно стало известно, что правительство России зачем-то разрешило ввоз в Россию трудовых мигрантов из Индии, Пакистана и из Бангладеш.

Буквально на днях в подмосковном Одинцово рабочие швейной фабрики из Индии устроили несанкционированный марш протеста из-за невыплаты зарплаты в течение 2 месяцев. Работают по 12 часов работаем, 6 дней в неделю.

Нам что, мало недавнего выступления выходцев из Центральной Азии? Разве не очевидно, что это дестабилизирующий фактор в нашем обществе? Не думаю, что этого кто-то в верхних эшелонах власти сейчас еще не понимает. Ведь даже Сергей Лавров вполне определенно высказался в адрес таджикских дипломатов, нагло обвиняющих Россию в нарушении законных (каких?) прав граждан Таджикистана в нашей стране.

Не лишним будет вспомнить, что Россия уже второй год ведет боевые действия против коллективного Запада. Фактов засылки иностранных граждан в Россию с разведывательно-диверсионными целями, а также фактов вербовки граждан РФ для тех же задач – предостаточно для того, чтобы закрыть границу России наглухо. А мы еще и африканцам хотим открыть границы!

А между тем, влияние стран Запада и США в Африке огромное, несмотря на все громкие заявления, как наших, так и иностранных участников саммита. Одно признание Президента ЮАР Сирила Рамафоса о необходимости учитывать ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест российского президента Владимира Путина, свидетельствует о позиции ЮАР, зависимой от институтов Запада.

Да и образование, гражданское или военное, политическая верхушка африканских стран получала там же.

Чтобы России иметь влияние в Африке, да и на любом континенте, нужно, прежде всего, создать условия, которые позволят аборигенам уважать вашу страну. А уважение всегда вызывает достойная жизнь граждан, независимость, сила и справедливость в решении международных проблем.

Советский Союз держал границы на замке, особенно в годы войны. Ни с кем не пытался заигрывать, а проводил четко выверенную внешнюю и внутреннюю политику. За словами всегда следовало дело. За то и уважали друзья, и боялись враги.

А бесплатная раздача белых слонов, превращения России в проходной двор и предоставление возможности приезжим вести себя в нашей стране, игнорируя ее законы, ничего кроме презрительной жалости и обидного клейма «Терпила» не вызовет.