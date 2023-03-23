Самолеты из стран НАТО начали прибывать на Украину

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Первые четыре истребителя МИГ-29 уже отправлены на Украину из Словакии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба министерства обороны Словакии.

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Министр обороны страны Ярослав Надь уточнил, что за штурвалом самолетов были украинские пилоты, прибывшие накануне в Словакию вместе с механиками, которые проверили истребители перед взлетом.

Около 12:00 сегодня четыре истребителя МиГ-29 полетели на Украину.

«Благодарю всех причастных за отличную профессиональную работу. Словакия на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписались прописными буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации», — сказал министр обороны.

При этом телеграм-канал bmpd со ссылкой на французскую газету Фигаро сообщает, что около 30 украинских военнослужащих уже более полутора месяцев проходят подготовку для полета на французских истребителях-бомбардировщиках Dassault Mirage 2000 на французских авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.

«Решение об их подготовке было принято накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж 8 февраля. Франция будто бы готова передать Украине 10 самолетов Mirage 2000. Сейчас ВКС Франции имеют в строю 66 двухместных истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000D (из них 55 планировалось модернизировать и сохранить в строю), 27 одноместных истребителей Mirage 2000-5F (фото) и семь двухместных учебно-боевых истребителей Mirage 2000B», – отмечается в публикации.