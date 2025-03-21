«Самоубийственное злорадство»: львовский русофоб осудил шутки соотечественников в адрес Трампа

Украинцы – это последние люди, которым стоило бы злорадствовать над неудачами Дональда Трампа в его стремлениях к прекращению войны.

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за этими анекдотическими остротами, мемами и смех..чками на тему, какой там Трамп лузер, лох и т.д., как раз не вижу понимания своей ситуации и нашего состояния. А оно остаётся из рук вон плохо. И вообще не приходится выбирать между разными вариантами. И какое-то такое злорадство, что обвалится, потерпит крах сама идея прекращения войны, локомотивом которой стал Трамп, и на что согласилась власть Украины в лице переговорщиков в Саудовской Аравии. Ну, так если это всё гавкнется, если уже никому не надо будет думать о прекращении войны, то какой тогда остаётся сценарий, не наихудший ли? Заменит ли какое-то такое саморазрушительное злорадство побег от реальности, которая для нас-то не поменялась, независимо о того, куда развернётся ситуация между Трампом и Путиным», – возмущается Дроздов.