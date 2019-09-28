«Самовлюблённый карлик – Наполеончик!» – во Львове громят Зеленского

28.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский – «карлик» с комплексом Наполеона, который нуждается в психиатрической экспертизе. Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил скандальный телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Дроздова, это видно по тому, как Зеленский любуется собой на международных переговорах.

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«Я, когда читал эту стенограмму, я себя ловил на мысли, что даже у карликов бывают такие вспышки величия. Когда он говорит «Я», то он понимает под этим «Я» себя, а не должность президента. Когда говорит Зеленский – это не говорит президент Украины, это говорит самовлюбленней Наполеончик, который имеет кучу комплексов, и там нужно психиатрическую экспертизу уже проводить на тему своего величия.

Как, «мне же сам Трамп позвонил, и я с ним могу говорить на равных и говорить, что какая-то там Ангела Меркель и какой-то там Макрон, Евросоюз, вообще непонятно чем они занимаются и так далее». Это же какая величина!

У нас президент наверное, очень закомплексованный, и это очень печально, потому что заложником становится сама страна», – заявил Дроздов.