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14.09.2021 22:34 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Газ, Дзен, Идиотизм, Молдова, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал
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Санду решила полностью игнорировать существование Газпрома

Президент Молдовы Майя Санду не собирается вести с Россией переговоры о снижении цены на...

Президент Молдовы Майя Санду не собирается вести с Россией переговоры о снижении цены на газ и даже не знает, какой она будет в следующем году.

Об этом она заявила телеканалу TV8, передает корреспондент «Политнавигатора».

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По словам Санду, правительство также не намерено участвовать в переговорах по новому контракту. Это должно делать предприятие «Молдовагаз».

Позицию президента раскритиковал ее предшественник Игорь Додон, который в 2019 году договаривался с российским коллегой Владимиром Путиным о приемлемой цене на «голубое топливо».

«Высшее руководство страны должно использовать все рычаги и дипломатические возможности, для того чтобы граждане Молдовы жили лучше, платили адекватные и подъёмные цены за товары и услуги, исходя из уровня своих зарплат и пенсий.

Для этого народ и даёт вотум доверия и делегирует во власть. Попытки перекладывать ответственность на других – это признак слабости и непрофессионализма», – написал Додон в своем телеграм-канале.

В конце этого года истекает срок действия контракта на поставку газа в Молдову. Как заявлял заместитель главы администрации Президента России Дмитрий Козак, необходимо инициировать переговоры по новой цене.

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