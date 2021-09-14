Санду решила полностью игнорировать существование Газпрома
Президент Молдовы Майя Санду не собирается вести с Россией переговоры о снижении цены на газ и даже не знает, какой она будет в следующем году.
Об этом она заявила телеканалу TV8, передает корреспондент «Политнавигатора».
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По словам Санду, правительство также не намерено участвовать в переговорах по новому контракту. Это должно делать предприятие «Молдовагаз».
Позицию президента раскритиковал ее предшественник Игорь Додон, который в 2019 году договаривался с российским коллегой Владимиром Путиным о приемлемой цене на «голубое топливо».
«Высшее руководство страны должно использовать все рычаги и дипломатические возможности, для того чтобы граждане Молдовы жили лучше, платили адекватные и подъёмные цены за товары и услуги, исходя из уровня своих зарплат и пенсий.
Для этого народ и даёт вотум доверия и делегирует во власть. Попытки перекладывать ответственность на других – это признак слабости и непрофессионализма», – написал Додон в своем телеграм-канале.
В конце этого года истекает срок действия контракта на поставку газа в Молдову. Как заявлял заместитель главы администрации Президента России Дмитрий Козак, необходимо инициировать переговоры по новой цене.
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