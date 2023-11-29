Санкции не работают. Страны ЕС закупают российские нефтепродукты – Кривонос

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Западные страны лишь на словах поддерживают Украину, а в то же время закупают российские нефтепродукты, принося в бюджет РФ десятки миллиардов евро и долларов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на те санкции, о которых говорят, Россия уже давно научилась их обходить», – сказал Кривонос.

По его словам, одна лишь Германия закупила за последний год на 28 миллиардов нефтепродуктов, а Италия – 17 миллиардов.

«И другие страны активно закупают. О каких санкциях мы говорим, когда та же Чехия признает, что получает газ из России через Словакию и уже не воспринимает его непосредственно как российский газ. Государства, которые на словах поддерживают нас (и слава богу, что поддерживают), каким-то образом материально зависят от России. И чем быстрее их зависимость закончится, тем активнее они нам смогут помогать. А пока что на геополитическом интересе получается, что «мы за Украину переживаем, мы Украину поддерживаем, но и нам нужны определенные вещи», – заявил Кривонос.