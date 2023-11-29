Санкции не работают. Страны ЕС закупают российские нефтепродукты – Кривонос

Анатолий Лапин.  
29.11.2023 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 580
 
Газ, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Украина, Энергетика


Западные страны лишь на словах поддерживают Украину, а в то же время закупают российские нефтепродукты, принося в бюджет РФ десятки миллиардов евро и долларов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные страны лишь на словах поддерживают Украину, а в то же время закупают российские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Несмотря на те санкции, о которых говорят, Россия уже давно научилась их обходить», – сказал Кривонос.

По его словам, одна лишь Германия закупила за последний год на 28 миллиардов нефтепродуктов, а Италия – 17 миллиардов.

«И другие страны активно закупают. О каких санкциях мы говорим, когда та же Чехия признает, что получает газ из России через Словакию и уже не воспринимает его непосредственно как российский газ. Государства, которые на словах поддерживают нас (и слава богу, что поддерживают), каким-то образом материально зависят от России.

И чем быстрее их зависимость закончится, тем активнее они нам смогут помогать. А пока что на геополитическом интересе получается, что «мы за Украину переживаем, мы Украину поддерживаем, но и нам нужны определенные вещи», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть