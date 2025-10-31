Санкции Трампа начинают играть против США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Расчет на то, что новые санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не отразятся на нефтяном рынке в сторону повышения цен не срабатывает.

Об этом пишет агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рынок нефти недооценивает влияние последнего раунда санкций против России, которые начинают влиять на потоки. Цены на нефть частично отыграли свои достижения после того, как США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла». До введения мер фьючерсы на эталонную нефть торговались на пятимесячном минимуме из-за ожиданий, что предложение превысит спрос в ближайшие месяцы», – говорится в статье.

Генеральный директор крупнейшего европейского нефтепереработчика TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что теперь цены на нефть пойдут вверх.

«Я более настроен на рост цены, чем несколько дней назад, потому что начинаю осознавать, что эти санкции будут иметь реальное влияние на этот рынок. Думаю, рынок недооценивает, что это означает», — сокрушается Пуянне.

Отмечается, что три индийских НПЗ, которые обеспечивают более половины импорта российской сырой нефти в стране, приостановили закупки на ближайшие месяцы. При этом ставки на нефтяные танкеры взлетели вместе с премиями дизельного топлива над сырой нефтью. По словам, собеседника агентства, премии растут, поскольку страны пытаются перенаправить поставки и найти способ доставить более дорогую сырую нефть и нефтепродукты в разные уголки мираю

«Мы начинаем видеть реальное влияние на рынок этих последних санкций против России», — добавил Пуянне.