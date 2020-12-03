Сараевская элита пытается запретить энергетическое сотрудничество между Республикой Сербской и Белградом

03.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Бошнякский член Президиума Боснии и Герцоговины Шефик Джаферович заявил, что готовится «юридическая реакция на соглашение между Сербией и РС о строительстве гидроэлектростанций на реке Дрина.

Об этом Джаферович заявил N1 Sarajevo, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джаферович заявил, что подписание совместного заявления о строительстве трех гидроэлектростанций в верхнем бассейне реки Дрина между премьер-министром Сербии Анной Брнабич и премьер-министром РС Радованом Вишковичем является неконституционным.

«У вас есть государственный закон о концессиях, затем решение Конституционного суда, в котором говорится о государственной собственности, затем о внутреннем судоходстве, – сказал бошнякский член Президиума БиГ. – Река Дрина – международная река, судоходная, пограничная, и без соответствующего решения БиГ ничего построить невозможно … Мы готовим правовую реакцию государства на эту ситуацию со строительством гидроэлектростанций ».

Бошнякский политик также сказал, что имел разговор с министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович о ноте протеста, которая будет направлена ​​в Сербию в отношении строительства гидроэлектростанции, и та пообещала направить компетентному министерству в Сербии сообщение о том, что соглашение между РС и Сербией не соответствует Конституции БиГ.

«В Конституционный суд БиГ будет подана апелляция на любой закон РС, который не соответствует Конституции страны», – подчеркнул Джаферович.