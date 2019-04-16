Выборы
//exit;
16.04.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Оппозиция, Политика, Украина
Просмотров:

Савченко будет участвовать в выборах – обещает выкинуть «старьё» из Рады

Освобожденная сегодня ночью экс-боевик АТО депутат Верховной Рады Надежда Савченко намерена повести на осенние парламентские выборы свою именную партию, чтобы вытеснить старые политические силы.

Об этом Савченко заявила журналистам на выходе из Броварского суда, где было принято решение об освобождении в связи с истечением срока меры пресечения – содержания под стражей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вместе с новыми политическими партиями, которые рождаются, заменить все то старье, которое сейчас заполняет Верховную Раду», – озвучила свои надежды Савченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть