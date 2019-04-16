Савченко будет участвовать в выборах – обещает выкинуть «старьё» из Рады

16.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Освобожденная сегодня ночью экс-боевик АТО депутат Верховной Рады Надежда Савченко намерена повести на осенние парламентские выборы свою именную партию, чтобы вытеснить старые политические силы.

Об этом Савченко заявила журналистам на выходе из Броварского суда, где было принято решение об освобождении в связи с истечением срока меры пресечения – содержания под стражей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вместе с новыми политическими партиями, которые рождаются, заменить все то старье, которое сейчас заполняет Верховную Раду», – озвучила свои надежды Савченко.