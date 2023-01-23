Сбежавший в Израиль ректор РАНХиГС тихо освобождён от должности

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Владимир Мау освобожден сегодня от должности ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что Мау написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бывший ректор РАНХиГС не вернулся в Россию после отъезда в Израиль, куда уехал в ноябре 2022 года якобы в очередной отпуск для решения проблем со здоровьем.

Отпуск Мау взял сразу же после прекращения против него уголовного дела. Его задержали в июле 2022 года по обвинению в хищении 21 млн рублей и фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников в РАНХиГС.

Накануне отъезда Мау отметился рядом громких заявлений. Так на заседании в Госдуме он предложил проработать «сценарий внутренней мобилизации, именно экономической мобилизации».

Беспроблемный отъезд из России очередного известного системного либерала возмутил военного эксперта Игоря Коротченко.

«Совершил релокацию в Израиль – и как с гуся вода! Чубайс, Мау, Минцы… Единственный вопрос нашим многочисленным силовикам: почему простого человека за украденный мешок картошки – гарантированно в тюрьму, а этих «товарищей» – за гораздо большие прегрешения – гарантированно на ПМЖ в Израиль/Англию и т.д. и т.п.?», – написал Коротченко в своем ТГ-канале.

Политолог Сергей Марков уверяет, что особых прегрешения за Мау нет.

«Мау вовсе не коррупционер, а один из наименее коррумпированных ректоров. РАНХиГС – это вообще не вуз, это огромная империя с десятками вузов и тысячами объектов недвижимости и прямыми выходами на власть. Мау много лет возглавлял эту империю и старался минимизировать там коррупцию. Поэтому Путин не дал обидеть Мау», – пишет Марков.

Руководитель финансовой компании Антон Любич считает, что вместе с Мау из РАНХиГС «ушла эпоха».

«Между прочим, один из давнишних друзей покойного Егора Гайдара и здравствующего Алексея Кудрина. Один из ключевых разработчиков шоковых реформ 1990-х годов. Человек 30 лет определял, какие взгляды нужно разделять, чтобы в России считаться «авторитетным экономистом». И заодно руководил подготовкой и переподготовкой высших государственных кадров», – вспоминает Любич.

Однако не все согласны с тем, что «эпоха ушла». РАНХиГС возглавит проректор вуза директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров. И отзывы о нем противоречивые.

«Алексей за несколько лет сделал одну из лучших в мире программ подготовки кадрового резерва. Уверен, что под его руководством моя alma mater сделает большой шаг вперёд», – ликует политолог Евгений Минченко.

«Назначение стоит рассматривать как усиление позиций внутриполитического блока АП. Очевидно, что на такие должности всегда рассматривается несколько кандидатур, и выбор в пользу Комиссарова говорит о том, что проекты кадрового резерва получают дополнительную институциональную площадку», – поясняет его коллега Алексей Чеснаков.

Замглавы администрации губернатора Свердловской области Илья Ананьев полагает, что Комиссарова назначили как патриота.

«Без сомнения, Алексей Комиссаров яркая и уже сложившаяся личность, но это и «фигура-спутник» куратора внутриполитического блока Кремля Сергея Кириенко. Начался процесс медленного назначения и тихой замены ректоров вузов. РАНХиГС без Мау, пожалуй, больше про политику и миграцию образовательных процессов под «правила дорожного движения» Кремля. Преподавательский состав ВУЗа явно изменится в пользу образования без оглядки на Европу и США – с важным акцентом на личную позицию профессорской среды к России времён СВО», – пишет он.

Однако ряд экспертов полагает, что либеральная линия РАНХиГС с приходом Комиссарова не изменится.

«Он оптимальная фигура, так как близок самому Мау, но при этом, может обеспечить необходимые реформы в соответствии с изменившимся временем. При этом, преемственность сохраняется. Примечательно, что уход патриарха скорее всего никак не пошатнет значимости самого научного и учебного заведения. В этом смысле все процессы можно считать наиболее логичными и оптимальными», – написал политолог Илья Гращенков.

«Алексей Комиссаров в какой-то степени человек из гайдаровской команды, но не это важно. Важно и значимо другое – он первый и один из немногих, кто отказался от кандидатской степени, когда в ней был обнаружен плагиат. Редчайший случай признания своих ошибок, почти немыслимый в современной российской элите», – восхваляет своего нового начальника социолог, преподаватель РАНХиГС Иван Низгораев.