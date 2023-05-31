СБУ объявила вебкамеры «пособником агрессора»

Игорь Шкапа.  
31.05.2023 12:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, СБУ, Украина


На Украине вручили подозрение тем, кто выкладывал работу украинской ПВО во время удара по Киеву 16 мая.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает антироссийский пропагандисткий паблик «Украина сейчас».

На Украине вручили подозрение тем, кто выкладывал работу украинской ПВО во время удара по...

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«СБУ огласила подозрение особо одаренным блогершам, которые публиковали видео про работу ПВО во время обстрелов Киева 16 мая. В частности, речь идет про Инну Чернецкую (жену известного наркобарыги и по совместительству певицу), а также Дарью Семенченко и Ольгу Дидовец.

Как говорят источники в СБУ, речь идет о статье 114-2 Криминального кодекса. Любительницам показать в сети работу ПВО светит до 8 лет», – отмечают киевский пропагандисты.

Сайт «Обозреватель», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, пишет, что в квартире Чернецкой проходит обыск.

При этом вчера по номерам украинских мобильных телефонов рассылались сообщения с требованием к владельцам уличных вебкамер прекратить онлайн-трансляции.

«Прежде всего, это касается автоматической видеофиксации обстановки вокруг жилых и социальных сооружений, дорожно-транспортных, промышленных и торговых объектов. Россия использует уязвимость современных вебкамер, чтобы осуществлять ракетные обстрелы по Украине и корректировать их в режиме реального времени.

Информацию с камер враг может получать из онлайн-трансляции через стриминговые платформы или через хакерский «взлом», – в свою очередь проинформировала пресс-служба СБУ.

Кроме того, там напомнили, что «запрещено снимать и обнародовать фото- и видеоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов».

«Распространение таких записей есть преступление, которое предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы. Сегодня, когда вся Украина успешно противостоит подлому и коварному врагу, крайне важно не дать оккупантам даже малейшей возможности для корректировки своих обстрелов», – добавил в СБУ.

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