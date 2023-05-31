СБУ объявила вебкамеры «пособником агрессора»

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На Украине вручили подозрение тем, кто выкладывал работу украинской ПВО во время удара по Киеву 16 мая.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает антироссийский пропагандисткий паблик «Украина сейчас».

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«СБУ огласила подозрение особо одаренным блогершам, которые публиковали видео про работу ПВО во время обстрелов Киева 16 мая. В частности, речь идет про Инну Чернецкую (жену известного наркобарыги и по совместительству певицу), а также Дарью Семенченко и Ольгу Дидовец.

Как говорят источники в СБУ, речь идет о статье 114-2 Криминального кодекса. Любительницам показать в сети работу ПВО светит до 8 лет», – отмечают киевский пропагандисты.

Сайт «Обозреватель», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, пишет, что в квартире Чернецкой проходит обыск.

При этом вчера по номерам украинских мобильных телефонов рассылались сообщения с требованием к владельцам уличных вебкамер прекратить онлайн-трансляции.

«Прежде всего, это касается автоматической видеофиксации обстановки вокруг жилых и социальных сооружений, дорожно-транспортных, промышленных и торговых объектов. Россия использует уязвимость современных вебкамер, чтобы осуществлять ракетные обстрелы по Украине и корректировать их в режиме реального времени. Информацию с камер враг может получать из онлайн-трансляции через стриминговые платформы или через хакерский «взлом», – в свою очередь проинформировала пресс-служба СБУ.

Кроме того, там напомнили, что «запрещено снимать и обнародовать фото- и видеоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов».

«Распространение таких записей есть преступление, которое предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы. Сегодня, когда вся Украина успешно противостоит подлому и коварному врагу, крайне важно не дать оккупантам даже малейшей возможности для корректировки своих обстрелов», – добавил в СБУ.