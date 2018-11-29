СБУ опубликовала радиоперехват переговоров российских военных летчиков

29.11.2018, Киев, Максим Карпенко

СБУ опубликовала запись переговоров российских военных летчиков с диспетчерами и кораблем Черноморского флота РФ с позывным “Мантилья” во время операции по задержанию двух МРК и буксира, нарушивших границу Российской Федерации вблизи Керченского пролива.

На записи слышны уточнения диспетчера о количестве израсходованных “карандашей”, что, по словам замглавы СБУ Олега Фролова, означает выпущенные неуправляемые ракеты.

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Представляя аудиозапись, Фролов заявил, что украинские военные моряки, находившиеся на судах, “родились в рубашке”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Украинские корабли стали мишенью для российских военных, которые надменно использовали свои навыки применения разных видов вооружений. Фактически украинские военнослужащие выжили чудом, ведь получили шесть видов нападения. А именно – таран украинского малого буксира “Яны Капу” российским кораблем “Дон” Пограничного управления ФСБ Российской Федерации, боевое применение двух ракет российским многоцелевыми истребителем Су-30, боевое применение двух ракет российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52, применение россиянами крупнокалиберного противокорабельного вооружения – огонь велся по рубке, где находились моряки, – штурм украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия к нашим морякам. Шестой вид насилия продолжается и сейчас – физическое и морально-психологическое давление, незаконный арест всех 24-х наших военнослужащих, а также отказ в допуске и сокрытие информации относительно состояния здоровья троих украинских военнопленных”, – заявил Фролов.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон». После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную Раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.