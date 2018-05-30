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30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Политика, Спецслужбы, Украина

СБУ продолжает расследовать “госизмену” переводчика Гройсмана


Служба безопасности Украины продолжает досудебное расследование в уголовном производству по подозрению в государственной измене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимир Гройсман Станислава Ежова, передает ткорреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении Службы безопасности Украины.

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«Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», — говорится в документе.

Однако в спецслужбе отказались предоставить информацию о том, продолжил ли суд Ежову меру пресечения, когда планируется завершить следствие и т.д. ссылаясь на тайну следствия.

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