СБУ пытается оправдаться за спецоперацию против РФ

20.08.2020

В конце июля в белорусской столице задержали 33 россиян. Накануне, 18 августа, украинские СМИ обнародовали аудиофайл, заявив, что это якобы переговоры действующего офицера ВС Украины и «вагнеровцев». Исходя из содержания «записи», становится понятно, что обвинения в адрес России – спланированная в Киеве операция СБУ.

Украинские медиа обставили все так, будто агенты СБУ предложили россиянам службу по контракту. При этом последних выставили сотрудниками ЧВК «Вагнера». Зачем им было искать работу на стороне и почему задержанных автоматически приписали к «вагнеровцам», так и осталось неясным. Похоже, таким образом украинские журналисты пытались оправдать вмешательство СБУ в дела третьей страны.

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Так или иначе, срежиссированный характер записи очевиден. Силовики попытались дискредитировать РФ, понабрав случайных людей, готовых отвечать заготовками на наводящие вопросы. Таким образом украинские власти хотели показать «профессионализм» своих спецслужб, опубликовав плохо продуманный разговор, якобы обличающий россиян.

После первой фейковой записи в различных источниках стали появляться аудиофайлы схожего содержания. Журналисты опубликовали разбор эти аудиозаписей.

Например, исходя из разговора Каримова Рината Иршатовича с агентом СБУ, назвавшимся «Иваном Петровичем», следует, что россиянин якобы сбил несколько американских истребителей под городом Дебальцево. Правда, таких самолетов на Украине никогда не было.

А Маслов Сергей Александрович заявляет, что подбил самолет экс-президента Украины Петра Порошенко. Однако на его Gulfstream никогда не совершались атаки. Кроме того, на «записи» россиянин рассказывает, что запускал ракету в сторону Мариуполя, которая якобы приземлилась в лесах близ Широкино. Тем не менее, открыв любой картографический сервис, можно убедиться, что вокруг поселка нет ни заповедников, ни лесопарковых зон.

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В разговоре с Руденко Александром Юрьевичем «Иван Петрович» якобы смог выяснить, что тот работал с зенитными установками на Украине. После чего он пересел на самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук». Однако противоречие видно сразу, поскольку для ЗУ и «Бука» требуется разная степень подготовки. Маловероятно, чтобы такую сложную технику, как «Бук», доверили неподготовленному бойцу.

Одним из самых странных моментов разговора стал диалог «Ивана Петровича» с Сергеем Федоровым, будто бы сбившим Ми-8 при помощи противотанковой управляемой ракеты, что в режиме боевых действий практически невозможно. Помимо этого, Федоров рассказывает, что на территории Украины находились боевые танки Abrams, что по определению не может быть правдой.

Учитывая нелепости, которыми пестрит сфабрикованная аудиозапись, становится понятно, что либо диалоги прописывали весьма недалекие сотрудники СБУ, либо установкой было придумать любую чушь, дискредитирующую Россию. При этом факт публикации записи является признанием со стороны украинских спецслужб о вмешательстве в дела другой страны. И все это на фоне отсутствия каких-либо внятных аргументов и доказательств, что россияне принадлежат к ЧВК «Вагнера» и вступали в переговоры с СБУ.