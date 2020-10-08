СБУ рапортует о приговоре разведчику ЛНР

08.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бойца ЛНР, якобы задержанного сотрудниками украинских спецслужб при попытке пересечения линии разграничения на Донбассе, осудили на пять с половиной лет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевика террористической организации «ЛНР» задержали в августе 2020 во время пересечения линии разграничения. Он хотел попасть на подконтрольную Украины территорию в разведывательных целях.

Задержанным оказался житель Луганска. В июня 2014 года он поступил в террористической батальона «Заря», был в нем разведчиком. Позже перевелся в Первомайск в «15 батальон теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе утверждают, что задержанный принимал активное участие в боях против «сил АТО/ООС» вблизи линии разграничения, в частности под Золотым.

К сообщению прилагаются заретушированные фото.

«Рубежанский городской суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Преступника приговорили к 5,5 годам лишения свободы», – добавили в СБУ.