СБУ схватила мужчину за призыв к солдатам переходить на сторону ЛДНР

02.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Сумах задержали «агентов Кремля», которые на своих страничках в соцсетях распространяли «опасные для Украины агитационные материалы».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следствие СБУ установило, что киевлянин в собственном аккаунте в популярной социальной сети проводил информационно-пропагандистские акции в выгодном для РФ ракурсе. Он распространял информацию с призывами к действиям, которые направлены на изменение границ территории и государственной границы Украины.

Лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства», – рассказали в спецслужбе.

Киевлянину сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Аналогичная ситуация произошла в Сумах – там правоохранители задержали местного жителя, который также распространял в соцсетях «материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине».

«Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ, пропагандировал идеи «русского мира» и «русской весны», агитировал за создание так называемой «Новороссии» и подстрекал украинских военнослужащих к антигосударственным насильственным действиям.

Во время осмотра компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, которые содержат доказательства его противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Отметим, что, вопреки традиции, ни о какой информации о сотрудничестве задержанных с российскими спецслужбами, СБУ на этот раз не рапортовала.

А, судя по опубликованным СБУ скриншотам, «сепаратисты» также не являются и популярными лидерами общественного мнения – похоже, задержание граждан произошло для выполнения плана и получения новых званий ответственными сотрудниками украинской «охранки».

Интересно также, что, судя по скриншотам, один из задержанных размещал преступные с точки зрения СБУ призывы в запрещенной на Украине соцсети Вконтакте. Таким образом, инцидент доказывает, что блокировки российских ресурсов на Украине больше не работают – граждане продолжают использовать Вконтакте, а распространяемая там информация может представлять опасность для бандеровского режима.