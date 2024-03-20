СБУ ужесточает репрессии: украинцы нахваливают российскую армию

Игорь Шкапа.  
20.03.2024 15:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политические репрессии, Россия, СБУ, Украина


Несмотря на репрессии, многие жители Украины продолжают ждать Россию и выступают в ее поддержку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередной отчет СБУ о задержании граждан в самых разных регионах страны.

Несмотря на репрессии, многие жители Украины продолжают ждать Россию и выступают в ее поддержку....

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Так, в Черкасской области «разоблачили депутата Чигиринского горсовета, который публично оправдывал» действия российской армии.

«По данным следствия, должностное лицо распространяло среди своего окружения антиукраинские публикации. Деструктивный контент брал из прокремлевских информресурсов и дополнял его авторскими сообщениями. Также задокументировано, что фигурант был на прямой связи с скрывающимся за рубежом экс-нардепом-предателем от запрещенной Партии регионов Владимиром Олейником.

В переписках с бывшим регионалом он сообщал дезинформацию, которой дискредитировал украинских воинов и собирал для него данные о настроениях населения в Черкасской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Черкасской области задержан еще один местный житель, выступавший против действующей власти в социальных сетях.

В Киеве, утверждает украинская охранка, некая блогер оправдывала деятельность оппозиционера Виктора Медведчука, для чего использовала свои интернет-страницы с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей.

А вот в Днепропетровской области «разоблачены еще два пророссийских агитатора». Один из них бывший правоохранитель, восхвалявший военнослужащих российской армии, а второй – житель Новомосковска.

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