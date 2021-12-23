СБУ задержала фальшивого президента, сформировавшего теневую власть по всей Украине

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Новости Украины

Украинские спецслужбы разоблачили избранного «президентом Украины» лидера «всеукраинского национального конгресса» за попытку насильственного свержения государственной власти.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве отрапортовали, что в Днепропетровске был разоблачён «лидер антигосударственной организации «народовластия», публично призывавший к свержению конституционного строя Украины».

Задержанный называл украинские власти нелегитимными и призывал граждан Украины заменить их созданным «теневым правительством». При этом он не исключал вариант насильственного свержения «террористического режима».

«Подозреваемый собирал единомышленников в рядах «всеукраинского национального конгресса» и вместе с ними формировал теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым «президентом Украины». Другими решениями назначены – «председатель Верховной Рады», «премьер-министр», руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны «террористическими структурами», – сообщили в СБУ.

При этом «президент Украины» пытался заручиться поддержкой «ветеранов АТО/ООС» и действующих военнослужащих ВСУ. «Народовластец» рассчитывал на расположение к себе сторонников обещанием первоочередным распоряжением закрепить за ними право иметь огнестрельное оружие.

В ходе обыска по месту жительства сотрудники СБУ изъяли «печати и бланки фейковых псевдообразований», компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, «фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и дипломатические паспорта «чиновников».

«Президенту Украины» объявлено о подозрении по ст. 109 УК (действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

СБУ не называет имени задержанного, который на опубликованном фото одет в вышиванку. Однако не исключено, что это бывший сантехник Анатолий Балахнин, объявлявший себя лидером движения «конституционалистов» и считающий власти Украины нелегитимными, так как они являются преемниками структур УССР. Ещё в 2020 году украинские спецслужбы в похожей ситуации проводили у данного фигуранта обыски.

При этом один из подельников задержанного сообщил, что 21 декабря в Днепропетровске состоялся «ІІІ Всеукраинский национальный конгресс», на котором «президент Анатолий Балахнин» присутствовать не мог из-за визита СБУ.

«Состоялся III Всеукраинский национальный конгресс, посвященный становлению конституционного процесса на Украине. … На конгресс съехались делегаты из более чем половины областей со всех уголков Украины. Среди них немало общественных активистов. Но, к сожалению, главный идеолог, Президент, Анатолий Балахнин, который приложил немало усилий на организацию этого конгресса и всех звеньев процесса, не смог присоединиться в связи с визитом СБУ, которая незаконным способом пыталась любым способом избежать встречи господина Анатолия с делегатами», – написал некий Александр Скрипин.

Также он опубликовал фото зала с флагами, спикером на трибуне и парой десятков человек в зрительском ложе.

Кроме того, гневный пост обнародовал другой «побратим» Балахнина, который называет себя поэт Андрей Нечай.

«Ему пан Зеленский выставил подозрение за какие-то посты в «Фейсбуке», что он якобы решил в одиночку повалить эту бандитскую власть. Её валить не надо, она сама развалится, а мы восстановим конституционный строй. …Толя, держись, брат, слава Украине! А фашисткий режим Зеленского канет в лету так же, как все режимы Кравчука, Кучмы, Ющенко – этого гниды, ублюдка, иуды, Януковича, «Параши», и ты канешь в лету, и тебя будут вспоминать как самое отъявленное г…но, которое продало нашу землю», – свирепствует Нечай в своём блоге.

В местных СМИ также сообщают, что у Балахнина нет юридического образования, однако он решил вместе со своими единомышленниками самостоятельно трактовать украинские законы и Конституцию и вести агитацию начал с 2017 года по городам Украины.

При этом отмечается, что каждый его визит по городам позволял найти лишь «нескольких» сторонников. Что, однако, не помешало, по информации СМИ, образовать в шестнадцати областях Украины «сельские, городские и районные советы», которые «функционируют до сих пор».