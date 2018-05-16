16.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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СБУ запретила украинским журналистам работать в Крыму и Донбассе

СБУ не пускает украинских журналистов для работы в Крыму и на Донбассе, пугая телеканалы лишением лицензии в случае получения аккредитации на неподконтрольных территориях ЛНР и ДНР, а также на российском полуострове.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады, владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, журналисты его телеканала хотят работать в ЛНР, ДНР и в Крыму, но власть их запугивает санкциями, пытаясь установить монополию на правду.

«А у вас есть ваша журналистская группа на территории так называемых ДНР или ЛНР, или в Крыму? Почему? Как вы думаете, вашим зрителям интересно знать, что происходит на тех территориях на самом деле?

У меня есть желающие, у телеканала NewsOne, которые хотят туда поехать, но сразу Служба безопасности говорит: «Ребята, а вы же там будете аккредитацию проходить. То есть вы автоматом признаете незаконные формирования. Поэтому мы вас немедленно лишим лицензии».

Вы мне скажите, они это делают почему? Может быть, не хотят, чтобы народ Украины понимал, что происходит и там, и там, – чтобы иметь монополию на правду?» – заявил Мураев.

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