СБУшник в симферопольском суде валил всю вину на военных

28.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Сотрудник СБУ Андрей Драч, который находился на борту бронекатера «Никополь» во время провокации ВМС Украины в Керченском проливе, утверждает, что не знал о готовящемся прорыве российской границы.

Об этом заявил сегодня в Киевском райсуде Симферополя, который избирал для него меру пресечения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать, что не нарушал закон РФ по пересечению границы. Я узнал об этом, только когда уже зашли в территориальные воды, когда уже начались радиоэфиры. Только тогда я узнал, что это все случилось. Я не имел злого умысла либо какой-то агрессии», – сказал Драч.

Его адвокат заявил, что на катере спецслужбист выполнял поставленные перед ним служебные задачи. У Драча нет ни одного документа, удостоверяющего его личность, а никто из членов экипажа даже не знал о нем.

Суд арестовал СБУ-шника на два месяца – так же, как и остальных участников провокации в Керченском проливе. Вчера такую меру пресечения избрали для 15 украинских моряков. Сегодня рассматриваются дела еще девяти, трое из которых ранены и находятся в керченской больницы. Их дела уже рассмотрел Керченский городской суд.