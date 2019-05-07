СБУшный нацист очкует, что из-за Погребинского попадет на «Миротворец»

07.05.2019, Киев

Тех, кто сеет ненависть по отношению к жителям республик Донбасса, можно считать сепаратистами.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политический эксперт Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что к нему подошла компания неонацистов из группировки С14 во главе с ее лидером Евгением Карасем, ранее признавшего, что сотрудничает с СБУ.

«Они поспорили, как меня зовут – Новинский или Погребинский, но выяснили кто я. Когда я предложил Карасю «Давай сфоткаемся на память», он сказал: «Нет, не хочу, иначе я попаду на «Миротворец». А другие хлопцы, которых там была компания, говорили про меня всякие нехорошие вещи», – рассказал политолог.

По его словам, радикалы интересовались у него, чей Крым, после чего он ответил, что украинский.

«Такое впечатление, что в СБУ или где там написали вопросы, которые нужно задавать людям для того, чтобы разобраться, нужно ли с ними разбираться», – сказал эксперт.

«Если будет осознание того, что эти люди (жители Донбасса – ред.) имеют право жить так, как они считают нужным, в смысле, обучать детей на русском языке, иметь своих героев и так далее, если это принимается, то это – прямой путь к достижению мира, урегулированию и возврата Донбасса в состав Украины.

Я, например, предложил Карасю: «Давай устроим публичную дискуссию и тогда разберёмся, кто из нас на самом деле сепаратист – ты, который пугаешь людей из Донбасса или я, который все эти годы говорил, что для меня критически важно, чтобы Донбасс остался в составе Украины?» – сообщил политолог.

Ведущие телеканала сразу же предложили свою площадку для такой дискуссии, однако Погребинский сказал, что Карась отказался от этого предложения.