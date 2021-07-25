25.07.2021, Москва, Андрей Соколов
 
Общество, Россия, Экология
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Сценарист Андрей Иванов нашел применение использованным картриджам

Экологи вывезли из Невского района 12 кг химических отходов. Это были использованные картриджи и...

Экологи вывезли из Невского района 12 кг химических отходов. Это были использованные картриджи и загрязненный ими грунт.

По закону картриджи нельзя выбрасывать в мусорный контейнер или на свалку, так как это отходы повышенной опасности. Но далеко не все петербуржцы настолько бережно относятся к природе, чтобы увозить картриджи в специальные пункты приема.

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«Проблему можно решить единственным способом: необходимо в цену принтеров включать плату за утилизацию картриджей, – считает композитор и сценарист Андрей Иванов. – Тогда магазины будут обязаны принимать картриджи обратно и выплачивать их стоимость».

Иными словами, Иванов предложил использовать советскую практику сдачи стеклотары. Найти на улице пустую бутылку тогда было практически нереально: каждую несли в пункт приема. Вырученных денег хватало на 2 мороженных или несколько поездок на трамвае.

«Так же можно сделать и с картриджами, – уверен Иванов. – Если самим владельцам принтеров лень нести отходы обратно в магазин, этим могут заниматься дети, пенсионеры или безработные».



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