Сценарист Андрей Иванов нашел применение использованным картриджам

25.07.2021, Москва, Андрей Соколов

Экологи вывезли из Невского района 12 кг химических отходов. Это были использованные картриджи и загрязненный ими грунт.

По закону картриджи нельзя выбрасывать в мусорный контейнер или на свалку, так как это отходы повышенной опасности. Но далеко не все петербуржцы настолько бережно относятся к природе, чтобы увозить картриджи в специальные пункты приема.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Проблему можно решить единственным способом: необходимо в цену принтеров включать плату за утилизацию картриджей, – считает композитор и сценарист Андрей Иванов. – Тогда магазины будут обязаны принимать картриджи обратно и выплачивать их стоимость».

Иными словами, Иванов предложил использовать советскую практику сдачи стеклотары. Найти на улице пустую бутылку тогда было практически нереально: каждую несли в пункт приема. Вырученных денег хватало на 2 мороженных или несколько поездок на трамвае.

«Так же можно сделать и с картриджами, – уверен Иванов. – Если самим владельцам принтеров лень нести отходы обратно в магазин, этим могут заниматься дети, пенсионеры или безработные».