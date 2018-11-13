Сэкономили: участки по выборам президента Украины оставили без камер видеонаблюдения

13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В проекте Государственного бюджета на 2019 год не предусмотрены средства для обустройства избирательных участков во время выборов Президента Украины камерами видеонаблюдения, передает корреспондент “ПолитНввигатора”.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, сообщает пресс-служба ведомства.

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“По поводу камер на участках. Напомню вам, что закупка, которая происходила для того чтобы поставить камеры, была почти 1 млрд грн, причем это немного по другому курсу по отношению к доллару. Поэтому, я думаю, что это, во-первых, дорого. Вторая статистическая информация: за период трансляции этих камер в режиме онлайн было осуществлено 262 тыс. мер для того, чтобы посмотреть, что делается на участке. Скажите, пожалуйста, трата миллиарда с таким результатом оправдана? Как по мне, не очень”, — убежден он.

К тому же, по словам Радченко, в проекте государственного бюджета на выборах Президента Украины “закупка или осуществление каких-либо вещей, связанных с онлайн-трансляцией происходящего на участках, не предусмотрены”.