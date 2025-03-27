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Если сейчас не забрать замороженные активы РФ, то потом после восстановления мира придётся за них бороться с русскими.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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