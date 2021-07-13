13.07.2021, Донецк
 
Дзен, Донбасс, Общество
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Семья Зеленских устроила битву с семьей Азарова за палатку

Олег День любви, семьи и верности в Донецкой Народной Республике ознаменовался масштабным фестивалем под...

Олег День любви, семьи и верности в Донецкой Народной Республике ознаменовался масштабным фестивалем под открытым небом в ландшафтном парке Зуевский. Палатки, свежий воздух, первозданная природа, вкусные угощения и веселые соревнования – все это длилось с 8 по 10 июля.

Главный приз за победу в конкурсах (которых было множество) – четырёхместную туристическую палатку выиграла семья… Зеленских. И это не шутка.

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Что примечательно, бок обок с семьёй Зеленских за победу в конкурсах билась семья Азаровых, также жителей ДНР.

«Хоть к этой ситуации все присутствующие на фестивале и отнеслись с юмором, есть в этом и нечто мистически-пророческое. Если президент Украины Владимир Зеленский не поменяет свою политику, то и впрямь вскоре он и вся его семья будут жить в четырехместной палатке и греться у костра не только по выходным», – прокомментировал официальный представитель соорганизатора мероприятия – один из лидеров движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.



Кстати, это уже не первый случай, когда Зеленские становятся ключевыми персонажами масштабных мероприятий на Донбассе. Ранее, в день празднования 75-летия Великой Победы в Донецке, автопробег жителей ДНР с портретами Героев Великой Отечественной войны открыл автомобиль с фотографией деда Владимира Зеленского – Семёна Ивановича.

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