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22.10.2021 10:31 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Украина
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Сенатор поднял на смех Зеленского, решившего поменять статус Азовского моря

Новости УкраиныНесмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского, Азовское море останется внутренним. Об этом, передает...

Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского, Азовское море останется внутренним.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

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Он удивлен недавними словами Зеленского, который считает, что приоритетной темой для мирового сообщества должно стать «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права», а также «восстановление безопасности международного судоходства в регионе».

«Украинский президент ничего лучшего не придумал, как бросать заявления об Азовском море, которое многие годы являлось внутренним морем СССР. Ну а потом немало лет — внутренним морем Украины и России. И все действия, передвижения там регулировались нашими законами, нашими договорами.

Ну а почему бы тогда украинскому лидеру не предложить ввести в пространство международного морского права, скажем, Великие озера, на границе США и Канады? Или, скажем, большие заливы вдоль американских границ? Зеленский же такой смелый человек, проводруб. Ну так пусть он свою правду и распространяет по миру», – сказал сенатор «Комсомольской правде»..

Он считает, что нынешний статус Азовского моря не изменится.

«Ну а каким другим оно может быть? Что бы там ни говорил великий международный политик современности господин Зеленский. Но, несмотря ни на какие его усилия, Азов быть внутренним морем не перестанет», – резюмировал Цеков.

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