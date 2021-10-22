Сенатор поднял на смех Зеленского, решившего поменять статус Азовского моря

22.10.2021 10:31 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского, Азовское море останется внутренним.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

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Он удивлен недавними словами Зеленского, который считает, что приоритетной темой для мирового сообщества должно стать «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права», а также «восстановление безопасности международного судоходства в регионе».

«Украинский президент ничего лучшего не придумал, как бросать заявления об Азовском море, которое многие годы являлось внутренним морем СССР. Ну а потом немало лет — внутренним морем Украины и России. И все действия, передвижения там регулировались нашими законами, нашими договорами. Ну а почему бы тогда украинскому лидеру не предложить ввести в пространство международного морского права, скажем, Великие озера, на границе США и Канады? Или, скажем, большие заливы вдоль американских границ? Зеленский же такой смелый человек, проводруб. Ну так пусть он свою правду и распространяет по миру», – сказал сенатор «Комсомольской правде»..

Он считает, что нынешний статус Азовского моря не изменится.

«Ну а каким другим оно может быть? Что бы там ни говорил великий международный политик современности господин Зеленский. Но, несмотря ни на какие его усилия, Азов быть внутренним морем не перестанет», – резюмировал Цеков.