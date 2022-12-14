Сенатор призвала защитить права эмбриона в пробирке

14.12.2022  22:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал


Эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, не защищены законом, это необходимо урегулировать.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявила сенатор Елена Мизулина при обсуждении закона о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, не защищены законом, это необходимо урегулировать. Об...

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«Очень важный момент – это права ребенка. Это так называемое оплодотворение инвитро – в пробирке. В период, когда это происходит, где-то в течение недели, эти половые клетки и будущий эмбрион не защищены правовым образом. Они уже не в теле генетических родителей, не в теле суррогатной матери, и соответственно он беззащитный совсем. Можно делать с ним все, что угодно. Закон пока не защищает. Это надо учесть», – сказала Мизулина.

Также, по ее словам, права ребенка не защищены, если вдруг отказываются и генетические родители, и суррогатная мать.

Совет Федерации сегодня на пленарном заседании одобрил запрет суррогатного материнства в интересах иностранцев. Закон запрещает прибегать к суррогатному материнству на территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства. Запрет не распространится на россиян, состоящих в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

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