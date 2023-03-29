Сенченко в Киеве упивается безнаказанностью и грозит Крыму новыми терактами

Анатолий Лапин.  
29.03.2023 15:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина


Украина уже приступила к военному захвату Крыма. Вслед за атакой дронов на Джанкой и Севастополь ВСУ рассчитывают нарушить работу «сухопутного коридора» нанести новый удар по Крымскому мост.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил бежавший из Крыма бывший глава партии Юлии Тимошенко на полуострове Андрей Сенченко, который после переворота 2014 года инициировал перекрытие Северо-Крымского канала, за что до сих пор не понёс наказания и упивается безнаказанностью в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже приступила к военному захвату Крыма. Вслед за атакой дронов на Джанкой и...

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«Это, безусловно, часть стратегии, по крайней мере, военной части стратегии освобождения Крыма. Это неслучайные вещи, другой вопрос в том, что пока что достаточно далеко от нас эти объекты. Безусловно, отслеживаются и движения грузов, и насколько они в то или иное время расслабились для того, чтобы именно в это время поразить их объект, то оружие, которое они завозят…

Я думаю, что мы уже готовимся к более радикальным действиям – я имею в виду, чтобы прекратить существование этого сухопутного коридора. Это будет уже достаточно серьезный шаг, а далее – Крымский мост.

Суть в том, что Крым, с точки зрения военной, уже станет островом. И нужно понимать, что это определенное давление на мозги захватчиков… С точки зрения «понаехов», с точки зрения тех военных, которые фактически находятся на оккупированной территории Крыма и их семей, они понимают, что могут оказаться в мышеловке. Потому нужно достаточно быстро убегать из Крыма», – разглагольствовал Сенченко.

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