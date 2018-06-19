19.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Сенцов не будет просить Путина о помиловании – вице-спикер Рады

Олег Сенцов, осужденный по обвинению в подготовке теракта в Крыму, не будет просить российского президента о помиловании, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она также предложила пресс-секретарю Путина обратиться к российскому президенту с такой просьбой.

«Пресс-секретарь Путина Песков заявляет, что Сенцов «должен сам позаботиться о своем помиловании», намекая, что Олег должен обратиться к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что Сенцов не будет обращаться к Путину, на это российские власти и рассчитывает.

В то же время, должна напомнить, что для помилования

Савченко к Путину формально обратились родственники погибших российских журналистов, и он помиловал, не требовали обращения самой Савченко. А почему бы самому Пескову или омбудсвумен Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега – нет», – пишет она.

Кроме того, Ирина Геращенко в очередной раз заявила, что к Сенцову и другим заключенным в России с украинским гражданством не пускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

«И выражаю возмущение срывом договоренностей о посещением украинской омбудсвумен Л. Денисовой украинских заложников. Людмилу не пускают к Сенцову, Кольченко, Сущенко, Карпюку, другим наших пленникам, несмотря на договоренности на высшем уровне. Чтобы вы понимали, именно так у нас несколько раз срывалось освобождение заложников. Когда все вроде обсудили и договорились, определились со списком и приблизительной датой. И в последнюю минуту – нет, и без объяснений …..», – возмущается вице-спикер Верховной Рады.