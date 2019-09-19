Сенцов рассказал, как его «морально насиловали» в Крыму

19.09.2019, Киев, Игорь Петров

Называющий себя режиссером Олег Сенцов, который был осужден в России за терроризм и освобожден в рамках обмена заключенными, дал первое интервью украинскому «Громадському ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я приехал на Майдан, как и все, чтобы жить в свободной стране. Майдан – это свобода. А в Крыму было давление со стороны российских оккупантов и коллаборационистов, которые приветствовали Россию. Кто-то пассивно приветствовал, говоря, что при России будет лучше жить. А те, кто был серьезно против – у них серьезная борьба, и они рисковали очень сильно. Атмосфера была очень тяжелая, я представлял, что такое РФ и режим Путина, и что ничего хорошего для нас он не несет. Ощущение было, что тебя как будто очень сильно насилуют морально, и эта атмосфера очень сильно давила», – сказал Сенцов.

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Журналисты поинтересовались, что было с родственниками Сенцова после его ареста.

«Слава Богу, на меня не давили через родственников, и хотя бы в этом плане они кодекс соблюдают, что они воюют со мной, а не с моими детьми, и это как бы нормально. Никакого давления не было», – сказал «режиссер».

Он признал, что часть близких поддержала воссоединение Крыма с Россией.

«У меня все раскололось. Половина друзей за Россию. И семья пополам – тоже. Раскол прошел через весь Крым. Там не стали лучше жить так, как обещали. Кто хотел, тот уехал. Я прямо почувствовал, как воздух сгущается, это удушье. За пять лет стало только хуже. Кто-то живет, кому-то нормально. Кто-то уехал. Все, кто не смог там жить, уехал», – сказал Сенцов.

«У меня проевропейские взгляды. Я хочу жить как в Европе, по их стандартам. А как живут в России и жили в СССР, я не хочу жить. Я родился в СССР, и знаю, что собой представляет сегодняшняя Россия, и мне это не нравилось еще тогда, до Крыма. Это тупик.

У россиян ненависть, даже презрение к Украине, к Европе, США. И это прививается ежеминутно, какой канал ни включи. Сквозит все пять лет. Люди пропитались, они по-другому не воспринимают это», – добавил «режиссер».