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01.03.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия, Спорт
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Сепаратисты не пустили клуб из Сербии на матч в Косово


Спортсменам гандбольного клуба «Арилье»  из Сербии не дали сыграть матч с клубом «Трепча» из сербского анклава Косовская (Северная) Митровица.

Матч должен был состояться накануне, но был сорван из-за албанских властей края.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», гандбольную команду «Арилье» из одноименного городка на Юго-Западе Сербии не пустили в Косово, остановив на административном переходе «Яринье». После чего спортсменов вернули назад с формулировкой, что спортивным командам не из Косово не разрешено участвовать в матчах на территории края без разрешения «Министерства спорта» в Приштине.

Нужно отметить, что гандбольный клуб «Трепча», с которым должны были играть спортсмены из «Арилье», играет в Первой лиге Западной группы B турнира Сербии, при этом сербские команды не играют с албанскими клубами, которые выступают, как представители «Республики Косово».

«Мы ждем решения Федерации гандбола Центральной Сербии об игре в этом матче на нейтральном поле или регистрации с официальным результатом», – говорится в сообщении гандбольного клуба «Арилье».

Напомним, что ранее сепаратистские власти Косово под разными предлогами не пускали в край госслужащих и журналистов из Сербии.

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