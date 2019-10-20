Сербия готова освободить свой рынок для российских товаров

20.10.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия и Россия имеют исключительно дружеские отношения. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде заявил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После множества встреч с президентом Путиным и председателем правительства господином Медведевым я могу сказать, что наши отношения на высшем уровне за последние несколько десятилетий полны искреннего доверия, уважения и понимания позиций, что имеет ключевое значение для нас. Мы младшие партнёры в этих отношениях, но мы можем всегда рассчитывать на поддержку и помощь России, прежде всего в том, что касается наших политических отношений», – сказал Вучич.

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По его словам товарооборот между двумя странами вырос в 2018 году на 18,6% и достиг 3,06 млрд долларов.

«В России смогут попробовать сербский виньяк (коньяк), 90 тыс. литров сербского виньяка. Я всегда очень серьёзен, когда это говорю, а русские умеют это ценить. И вы увидите, как многие люди в нашей стране будут жить от этого лучше. Я уже не говорю о другой продукции. Спасибо нашим друзьям, что они освободили часть своего рынка для сербских товаров, и мы всегда готовы сделать то же для товаров из Российской Федерации», – сказал Вучич.

Больше всего в Россию Сербия экспортирует продукции сельского хозяйства – на 350 млн евро.