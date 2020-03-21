Сербия, отвергнутая ЕС, стала самой популярной страной в Китае

21.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Сотни тысяч жителей Китая высказали пожелание помочь Сербии справиться с эпидемией коронавируса в то время, как Евросоюз не спешит на выручку Белграду.

Об этом сообщило сербское издание «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обращение президента Сербии Александра Вучича к своему коллеге – председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь справиться с эпидемией коронавируса вызвало массовое сочувствие со стороны рядовых китайцев.

После того, как размещенные журналисткой китайского телеканала CCTV Инг Чанг в китайской социальной сети Veibo два ролика с призывом сербского лидера посмотрели 800 миллионов человек, миллион граждан КНР присоединились к страничке Туристического бюро Сербии на этой платформе. Люди писали слова поддержки и выражали желание помочь сербам.

А в минувший вторник страничку на Veibo открыло уже посольство Сербии – за три дня на нее подписались порядка 330 тысяч китайских пользователей. Многие граждане КНР сообщили о том, что готовы приехать в Сербию, чтобы помочь ее жителям, другие в качестве благотворительности начали приобретать через интернет сербские товары, многие просто интересовались куда слать денежные пожертвования.

На сегодняшний день Сербия стала самой популярной темой в китайском интернете, да и не только: в знак поддержки Белграда и в русле своей идеологии один из государственных телеканалов КНР показал старый югославский партизанский кинобоевик «Вальтер защищает Сараево». Также китайские СМИ теперь активно вспоминают о том, что во время бомбардировок НАТО в 1999 году КНР выражала поддержку Югославии и осуждала агрессию, за что бомбовому, якобы случайному удару подверглось китайское посольство в Белграде – тогда погибли трое китайцев: два журналиста и супруга одного из них.

Напомним, что во время обращения к народу Сербии президент Вучич жёстко «прошелся» по западным коллегам из ЕС, которые блокируют продажу лекарственных средств балканской стране.

«К сожалению, история о европейской солидарности осталась всего лишь сказкой на бумаге», – с горечью заметил Вучич. По его словам, о запрете на экспорт медикаментов и медоборудования из ЕС сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сербский президент пообещал, что найдёт способ «отблагодарить» таких друзей.