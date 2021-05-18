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18.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сербия
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Сербия получила в дар от Белоруссии еще два МиГ-29

Накануне на военном аэродроме «Полковник Миленко Павлович» в сербской Батайнице приземлился транспортный самолет «Руслан»,...

Накануне на военном аэродроме «Полковник Миленко Павлович» в сербской Батайнице приземлился транспортный самолет «Руслан», доставивший два МиГ 29, подаренные Минском Белграду.

Об этом сообщила сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После прибытия двух самолетов МиГ-29 из Белоруссии, Сербия получила возможность полностью укомплектовать эскадрилью, состоящую из 14 истребителей МиГ-29. При этом 11 крылатых машин будут доведены до уровня МиГ-29СМ, то есть станут многоцелевыми истребителями, а три двухместных – истребителями. При этом три двухместных истребителя, учитывая более скромное оснащение и боевые возможности, скорее всего, подвергнутся меньшей модернизации.

При этом первые два боевых самолета из четырех подаренных Белоруссией Сербии были доставлены на Балканы 17 апреля, и после финальной сборки, которая была произведена в Сербии, уже совершили первые полеты.

Напомним, что в 2017 году, в качестве братского жеста, Сербия получила в дар от России шесть истребителей МиГ-29.

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