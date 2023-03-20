Сербия продлила на год временную защиту для жителей Украины

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Правительство Сербии продлило до 18 марта 2024 года возможность получения временной защиты на своей территории для жителей Украины.

Она касается как граждан Украины, так и получивших там вид на жительство или убежище иностранцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Временная защита в Республике Сербия предоставляется до 18 марта 2024 года перемещенным лицам, которые прибыли с Украины, т.е. которые были вынуждены покинуть Украину как страну своего происхождения или обычного проживания, или были эвакуированы с Украины, и которые не могут вернуться в постоянные и безопасные условия жизни из-за текущей ситуации, сложившаяся в этой стране», – сказано в постановлении правительства Сербии.

Получившие статус временной защиты в Сербии получают право на работу и доступ к системам образования, социальной защиты и здравоохранения. В случае отсутствия жилья они могут остановиться в специально созданных центрах для жителей Украины.

Механизм временной защиты в Сербии был впервые активирован 17 марта прошлого года в соответствии с Директивой Европейского Союза о временной защите. На основании постановления правительства Сербии, Управление по вопросам убежища до 1 марта 2023 года вынесло 1214 решений о предоставлении временной защиты. Всего за этот период за предоставлением защиты обратились 1229 человек – 836 женщин и 393 мужчины, а также 304 ребенка, при этом среди обратившихся за временной защитой детей без сопровождения не было.

Наибольшее количество лиц, получивших временный статус, являются гражданами Украины (1 166), но Управление по делам убежища также принимало запросы на этот вид защиты от граждан России (28), Узбекистана (6), Армении (5), Ливии (3), Китая (2), Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Грузии и Латвии.

Как отмечают эксперты Белградского центра по правам человека, Европейская комиссия на заседании Совета ЕС в октябре прошлого года постановила, что срок временной защиты для украинских беженцев в Евросоюзе будет автоматически продлен ещё на год. Соответственно, государства-члены ЕС продлили этот срок на национальном уровне.

Определенная группа стран приняла решение об автоматическом продлении личных документов до марта 2024 года (Австрия, Финляндия, Словакия, Норвегия и ряд других), а другие продлили крайний срок, в течение которого беженцы с Украины могут подать заявление с целью продления временной защиты – например, Чехия и Франция.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербские власти рассматривают возможность ускоренной выдачи гражданства россиянам и украинцам, живущим в Сербии.