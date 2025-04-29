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После решения декана Факультета спорта и физического воспитания Университета в Нови-Саде Патрика Дрида возобновить занятия, толпа протестующих не пустила его в вуз и избила.

При этом участники блокады не давали оказать ему первую помощь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Когда Дрид попытался проследовать на своё рабочее место, толпа протестующих загородила ему вход, оскорбляя и нападая не него. Тогда он вызвал полицию, мотивируя это тем, что ему не дают воспользоваться своим законным правом на труд. После появления стражей правопорядка в декана полетели яйца, его начали поливать водой.

Тогда полицейским удалось завести Дрида в здание через чёрный ход, но полноценного рабочего дня из-за осады не вышло. Когда же Дрид выходил оттуда, на него вновь напали, принялись избивать, повалили на землю. Раненного декана доставили в автомобиль скорой помощи, но протестующие заблокировали его, не давая возможности выехать, и проткнули колёса.

Так продолжалось до тех пор, пока на место не прибыли подразделения жандармерии, которые оттеснили агрессивную толпу, а та, едва не растерзавшая человека, в ответ начала скандировать: «Убийцы!».

«На меня напали от 50 до 100 человек, к счастью, у меня только одна серьезная травма и несколько легких. Моя семья обеспокоена, но Сербия должна победить. Я чувствую себя униженным, потому что студентам, которые хотят учиться, не дают учиться из-за какой-то посторонней силы. Мы продолжаем занятия онлайн, потому что не можем попасть на факультет, они все заблокировали, если будет необходимость, экзамены также пройду онлайн», – прокомментировал атаку на себя декан Дрид сербским СМИ,

По его словам, нападению подвергся и медицинский персонал, который пытался ему помочь.

Среди нападавших на декана были замечен прозападный политик Мариника Тепич и профессор-сербофоб и получатель разнообразных западных грантов Динко Грухонич.

В то же время в Нише протестующие блокировали клинический центр, не давая студентам-медикам проходить практику.