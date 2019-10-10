Сербский министр: Запад заставил Чили пригласить Косово на ассамблею Интерпола

10.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Чили, страна-хозяин очередной ассамблеи Интерпола, пригласила делегацию Косово принять участие в работе ассамблеи, которая пройдет с 15 по 18 октября, пишет Informer.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович полагает, что Чили, послала приглашение косоварам под давлением со стороны стран Запада.

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«Сербская делегация будет бороться, чтобы не позволить ложному государству стать членом Интерпола», – заявил Стефанович.

По его словам, возможный допуск Косово приведет к политизации этой профессиональной полицейской организации, Одним из последствий станет выдача ордеров Интерпола на основании политических, а не полицейских критериев на людей, которые защищали Сербию во время конфликта в Косово.

«Будет много новых ордеров как на сотрудников полиции, так и на солдат, которые участвовали в контр-террористических организациях в Косово, рискуя собственной жизнью. Люди, которые боролись за Сербию, будут подвергаться преследованиям, куда бы они ни выезжали за страны», – опасается Стефанович.

При этом в самом Косово считают, что им вряд ли светит членство в Интерполе, сообщает приштинская газета «Зери». Эксперты в области безопасности говорят, что министерство иностранных дел Косово недостаточно активно лоббирует вступление Косово в Интерпол.

Прошлогодняя попытка Приштины стать полноправным членом Интерпола оказалась безуспешной, поскольку эта инициатива не получила необходимого большинства голосов, сообщает РТС.