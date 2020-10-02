Сербский политик требует расследовать утечку досье Спецсуда к косовским террористам

02.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Депутат Народной скупщины Сербии от Косово, правозащитник и журналист Милован Дрецун напомнил, что в ходе процесса Рамуша Харадиная свидетели обвинения «таинственным образом пропадали», и тот и по сей день на свободе.

Чтобы снять угрозу для свидетелей обвинения, по мнению политика, нужно установить, как досье обвинения попало в руки «Ветеранов «Армии освобождения Косово».

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«По моему мнению, Специализированная прокуратура (Специального суда – ред.) теперь должна провести расследование, чтобы определить, каким образом документация попала в руки ветеранов «Армии освобождения Косово» (UCK), выяснить, кто это сделал, почему он это сделал, и наказать виновных, – рассказал Дрецун телеканалу Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора». – Это очень деликатный этап всего процесса судебного разбирательства по делам о преступлениях, совершенных террористической UCK. Весь процесс установления истины и наказания виновных вступил в деликатную фазу, когда было предъявлено первое подтвержденное обвинительное заключение».

Политик уверен, что обнародование досье обвинения может поставить под угрозу весь дальнейший процесс, поскольку теперь свидетели запуганы. Сам Милован Дрецун прекрасно понимает опасность UCK, поскольку еще в 90-е снимал репортажи, разоблачающие деятельность сепаратистских банд.

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Репортажи Милована Дрецуна об UCK 1998-1999 годов.