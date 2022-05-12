Сербский президент предложил вернуть обязательную военную службу

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Президент Сербии Александр Вучич в ходе своего официального обращения к общественности заявил, что предлагает ввести в Сербии обязательную воинскую службу, которая будет длиться 90 дней.

Он добавил, что компетентные военные органы должны оценить, во сколько это обойдется стране, а парламент должен принять или отклонить предложение после долгого и серьезного обсуждения.

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«Как верховный военный главнокомандующий я не хочу принимать от армии оправдания, что у нас не хватает обученных кадров», — подчеркнул Вучич.

«Каждый мужчина может посвятить своей стране 90 дней, то есть не 365 дней, и даже не шесть месяцев своей жизни. Вокруг нас страны НАТО, или у нас есть присутствие НАТО, нет такой территории, где бы в нашем окружении не было этого блока», — сказал Вучич.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович после заявления лидера страны сообщил, что ведомство и сербская армия сформировали рабочие группы, которые анализируют поставленную задачу.

«Я ожидаю, что в ближайшие две недели у нас будет план с полным анализом и лучшими решениями с точки зрения финансового аспекта, аспекта обучения и аспекта найма», — говорит министр.

При этом, как сообщили в пресс-службе ведомства, личная позиция министра по этому вопросу известна давно.

«Как сказал президент Вучич, Сербия является нейтральной в военном отношении страной, и поэтому я считаю, что в ней должна быть обязательная военная служба, как в Австрии и Швейцарии. Ее введение, прежде всего, укрепит обороноспособность нашей страны», – сказал Стефанович.

Министр отметил, что для молодежи важно пройти обучение военным навыкам и ознакомиться со сложными боевыми системами и другой современной техникой и вооружением, которыми располагает сербская армия, чем в предыдущие десятилетия Сербия не могла похвастаться.

Стефанович также заявил, что молодых людей будут не только обучать после службы в армии, чтобы они могли в любое время прийти на помощь своим родственникам, но и дать им возможность приобретать навыки и знания, которые будут что-то для них значить как в жизни, так и на работе.

«Конечно, окончательное решение будет принимать парламент, но я глубоко убежден и как министр обороны, и как человек, прошедший военную службу, что это чрезвычайно полезно для молодежи и нашей страны», — заключил Стефанович.