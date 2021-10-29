Сербскому «русскому» кинозлодею Голливуда отказали в выступлении в родном городе в Хорватии

29.10.2021 10:17 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербскому актеру и исполнителю Раде Шербеджия отменили концерт в родных Винковцах в Хорватии из-за того, что там чествуют «жертв Вуковара».

Востребованный в Голливуде артист назвал решение городских властей «чистым политиканством».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем официальном профиле в фейсбуке Шербеджия написал, что совершенно не согласен с решением городских властей.

«Месяц назад организаторы кинофестиваля в Винковцах пригласили меня провести церемонию закрытия и награждения в Театре «Йозо Ивакич» 15 ноября, а также выступить с концертом, – сообщил артист. – Конечно, я согласился, потому что Винковцы – это мой город, в котором я вырос и который всегда занимает особое место и значение в моей жизни. Хотя билеты на концерт были немедленно распроданы из-за, как мне сказали организаторы, большого интереса, особенно молодой публики в Винковцах, был отменен в связи с деликатностью тематических мероприятий недели, на которой должен был состояться концерт. Я, конечно, не согласен с таким решением, потому что считаю это чистым политиканством. Мои песни проповедуют любовь, гуманизм и гармонию, и я не могу никого и ничем оскорбить».

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Шеберджия добавил, что организаторы перезвонили ему еще раз, и попросили перенести дату концерта, на что он согласился только из-за жителей Винковцев.

По случаю этого инцидента, мэр Винковцев Иван Босанчич также публично прокомментировал неоднозначную ситуацию. Он отметил, что концерт был запланирован на воскресенье, когда в городе вспоминают «величайшую трагедию хорватского народа в новейшей истории», а потому заявленная дата концерта не подходит. Однако и у него не хватило духа признаться, что причиной отмены мероприятия стало то, что Шеберджия – серб, что могло бы спровоцировать неадекватную реакцию местных «ветеранов Отечественной войны» и прочих национальноозабоченных.

При этом следует отметить, что сам Шеберджия по своему мировоззрению прозападный либерал, сделавший карьеру в Голливуде на ролях русских злодеев – магната Ивана Третьяка в фильме «Святой», мафиози Бориса Юринова в «Большом куше», полковника Демидова в «Пяти днях августа» (фильм представляет «голливудскую версию» войны в Южной Осетии).

Не чурался артист и работ, демонизировавших его собственный народ, сыграв сербского командира-изувера в «Стране крови и меда».