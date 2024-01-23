Сержант ВСУ: «Штабным выгодна война, они получили власть»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинским высшим офицерам из штабов выгодна бесконечная война. Благодаря ей они получили возможности, которых не было в мирное время.

Об этом в эфире интернет-блога политолога Юрия Романенко заявил украинский военнослужащий, работающий с дронами сержант ВСУ Михаил Кузаконь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У нас – огромная бюрократическая надстройка, я скажу честно, многих военных, особенно бюрократов штабных, их все устраивает. Их устраивает бесконечная война, у них все хорошо. У них до полномасштабной войны не было власти, которая сейчас есть, не было возможности влиять на процессы, не было ресурсов, которые, возможно, сейчас у них в распоряжении», – сказал военный.

«Эту бюрократию штабных работников… – логистические огромные надстройки у нас есть, работники Министерства обороны, огромное [количество]. Их, возможно, большую часть все устраивает. И никто никуда не спешит – всем пофиг», – заявил Кузаконь.