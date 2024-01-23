Сержант ВСУ: «Штабным выгодна война, они получили власть»

Анатолий Лапин.  
23.01.2024 15:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинским высшим офицерам из штабов выгодна бесконечная война. Благодаря ей они получили возможности, которых не было в мирное время.

Об этом в эфире интернет-блога политолога Юрия Романенко заявил украинский военнослужащий, работающий с дронами сержант ВСУ Михаил Кузаконь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским высшим офицерам из штабов выгодна бесконечная война. Благодаря ей они получили возможности, которых...

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«У нас – огромная бюрократическая надстройка, я скажу честно, многих военных, особенно бюрократов штабных, их все устраивает. Их устраивает бесконечная война, у них все хорошо. У них до полномасштабной войны не было власти, которая сейчас есть, не было возможности влиять на процессы, не было ресурсов, которые, возможно, сейчас у них в распоряжении», – сказал военный.

«Эту бюрократию штабных работников… – логистические огромные надстройки у нас есть, работники Министерства обороны, огромное [количество]. Их, возможно, большую часть все устраивает. И никто никуда не спешит – всем пофиг», – заявил Кузаконь.

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