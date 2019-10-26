Сеть ресторанов демонстративно отказалась считать Крым частью России

26.10.2019, Санкт-Петербург, Михаил Рябов

Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала Крым на своей рекламной карте в Санкт-Петербурге как спорную территорию. Об этом сообщает блогер Андрей Селезов, переехавший в Северную столицу из Киева после 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Селезов опубликовал карту с рекламного плаката «Сушипоп», где указаны филиалы ресторанной сети в России и ближнем зарубежье. При этом Крым на карте заштрихован как спорная территория, а не часть РФ.

«Вот вам типичный пример дискриминации Крыма в Российских торговых сетях. Зато сколько гордости, что в Белоруссию зашли, в Казахстан зашли, в Азербайджан тоже… Что это за штриховка такая странная? Не с украинских ли карт часом взято. Карта висит у них при входе. Магазин Сушишоп на углу улицы Варшавской и Ленинского проспекта. Питер. Да, еще. На их сайте Крым вообще отсутствует на карте РФ», – отмечает Селезов.