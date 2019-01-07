Сетевая провокация по старой методичке «ФСБ взрывает Россию»

07.01.2019

Взрыв жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, произошедший из-за утечки бытового газа, дал обильную пищу сетевым троллям, а диванным конспиролухам – шанс разогнать хайп о террористической войне.

Техногенная катастрофа унесла жизни 39 человек, шесть из которых дети. На месте трагедии самоотверженно работают спасатели МЧС. К ним рвутся на помощь многочисленные добровольцы. На место ЧП прибыл президент России. Восприняв беду жителей Магнитогорска, как свою, люди собирают деньги и вещи для пострадавших. Страна в шоке и трауре. Но не вся.

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Для некоторых трупожорок трагедия, разыгравшаяся в последний день уходящего года, стала настоящим новогодним подарком. Эдакой остренькой приправкой к ананасам, рябчикам и новеньким айфонам под ёлочкой.

Не успела разойтись пыль над рухнувшим подъездом злосчастного дома, как сеть заполнили вбросы и набросы соответствующей субстанции на вентилятор. Все они сводились к двум конспирологическим версиям:

Дом взорван по личному распоряжению Путина с целью укрепить пошатнувшийся рейтинг.

Теракт в Магнитогорске совершили связанные с ИГИЛ террористы из ближнего зарубежья. Из чего следует, что ФСБ, МВД и лично Путин спят, работают спустя рукава, и не способны обеспечить безопасность страны.

В общем, провокаторы и мерзавцы взялись раскручивать заезженную тему «ФСБ взрывает Россию» и «Господин Гексоген», состряпанную ещё 20 лет назад, во время террористических взрывов домов в Москве.

Некоторые дотошные товарищи задались целью подсчитать источники вбросов и их количество по каждой из «версий». Разбор полётов показывает, что наплыв дряни «версии № 1» зафиксирован свыше 200 раз. Большинство источников зарегистрированы на Украине, включая телеграмм-каналы, организованные в первые часы после трагедии.

По случаю ЧП в Магнитогорске, из какого-то грязного чулана выпало ожившее чучело толстомордой гниды «Евгения Вольнова» (он же Никита Кувиков). Почуял, мразь, запах крови.

Работал «Вольнов» по той же схеме, что и в прошлом году, когда по телефону плодил ужас и смятение, дезинформируя отдельных граждан и даже должностных лиц в Кемерово.

На этот раз «Вольнов» дозвонился в городтел ФСБ Магнитогорска, засыпав дежурного сотрудника идиотскими вопросами: «Где вы в следующий раз заложите гексоген? Просто дайте мне адрес, чё, жалко? У вас есть расписание взрывов? Не хотелось бы взорваться…»

Кроме того, «Вольнов» сеял панику, названивая жителям Магнитогорска с «предупреждениями», что в их домах заложена взрывчатка.

Что интересно, сильно порезвиться в YouTube «Вольнову» на этот раз не дали. Заблочили аккаунт на счёт «цвай». Зато в «Телеге», а потом и ВК, погадки бородатого борова всплывали довольно долго, причём, на самых читаемых каналах и пабликах.

С радостью помойных шавок, ципсошную гниль подхватила и принялась теребить зубами российская либерда на гранте. Подсчитано, что фейк-ньюз под заголовком «ФСБ взрывает Россию» российские антироссийские источники повторили более 300 раз, причём, все заметки были выполнены по единому шаблону.

Оно и понятно. Расторопные ребятишечки действовали в режиме цейтнота, ибо с прибытием Путина на место ЧП, ситуация должна была разъяснится, и хайп, как и напрямую связанные с ними гранты, грозил ускользнуть.

«Версия» про теракт исламистов, в отличие от стихийной и плохо скоординированной версии о «вине ФСБ», была гораздо лучше срежиссирована, а вбросы организованы крупными СМИ.

Наблюдательные товарищи отметили, что первым «версию» про теракт вбросил портал 74.ru, а чуть позже фальшак распространил и ресурс 45.ru.

Что интересно, оба ресурса принадлежат компании «Hearst Shkulev Media/ ИнтерМедиаГрупп».

Официальная информация с сайта: «Партнер группы компаний Hearst Shkulev – американская компания Hearst Corporation – один из самых крупных медиаконгломератов в мире, основанный в 1887 году».

Сапиенти, как говорится, сат.

Не менее оперативно отработала «материал» известная медиапомойка «Радио Свобода» и её дочерние «Кавказ.Брехалии», как известно, официально финансируемые Конгрессом США и напрямую связанные с отделом идеологической борьбы ЦРУ.

Их публикации говорили о «теракте в Магнитогорске», как о свершившемся факте и ссылались на фейк-ньюз, первыми распространившими именно эту «версию».

Выдержав небольшую паузу, вслед за хозяевами завыла, зашамкала, заулюлюкала либерально-медийная подтанцовка: Znak.com, «Дождь», «Эхо Москвы», «Медуза», «Новая газета» и ещё более двух сотен подпевал меньшего калибра.

К мусорным СМИ подключились и одиозные «говорящие головы», уже не первое десятилетие мнящие себя «властителями дум» и «совестью нации», а попросту – пятая колонна.

С «экспертными» рассуждениями расчехлились одиозные и бессменные Ходорковский, Шендерович, Иноземцев, Гудков, Лёха Навальный, Павловский, общим числом до полуроты. Как и их бандеровские союзники, «золотая полурота» озвучивала написанные под копирку тексты из одной и той же методички.

Впрочем, несмотря на явную организацию и координацию, вбросы и провокация получились уж очень топорными, отчего интерес к ним быстро угас.

Скорее всего, «дирижёров» и вдохновителей вбросов подвёл не только цейтнот, но и новогодний праздник, да и просто человеческий фактор. Ведь это какие героические усилия надо приложить агенту иностранного влияния, чтобы в хмурое утро 1 января вырвать физиономию из селёдки под шубой, и, сквозь коньячный туман, накатывающуюся тошноту и ёканье расширенной печени, взять себя в руки, чтобы набить на любимом макбуке десяток строк от себя к спущенной кураторами информационной «болванке».

Например, «эксперты» в один голос утверждали, что взрыв дома в Магнитогорске не мог произойти от утечки бытового газа, а мог быть только терактом, потому что террористы припарковали набитую взрывчаткой «газель» под проходную арку.

На снимках с места ЧП видно, что бетонная арка дома стоит нетронутая, если не считать обвалившегося в неё строительного мусора.

Не подтвердилась и версия «бомжа, нашедшего пояс шахида с мобилой в мусорнике». Дотошные добровольцы из Магнитогорска провели собственное расследование и нашли живым и здоровым человека, фотографию которого использовали сетевые провокаторы, о чём и было сообщено в одном из пабликов ВК.

Не подтвердилась и связь взрыва дома со сгоревшей «газелью», в которой, как убеждали фейкомёты, террористы сожгли не то группу оперативников ФСБ, не то непосредственных исполнителей теракта.

Расследование журналистов издания «Московский комсомолец» со ссылкой на информацию собственного источника в магнитогорском отделе МЧС показало следующее: на месте ЧП не было замечено взрывотехников, сгоревшая «газель» была аварийной и неоднократно попадала в ДТП, а погибла в ней семья её владельца.

К сожалению, казённые пиарщики, в задачу которых (по идее) входит гашение сплетен и кривотолков через грамотное информирование граждан о происшествиях, тоже оказались не готовы к отражению информационных атак по горячим следам. Официальным лицам и СМИ приходится оправдываться под градом летящих в них медийных плевков, а это порождает определённое недоверие даже к самым правдивым объяснениям.

То, что причиной трагедии в Магнитогорске стал взрыв бытового газа, было понятно уже через несколько часов после ЧП. И, как не прискорбно это сознавать, взрывы газа в жилых домах россиян происходят с пугающей регулярностью, поскольку являются следствием принятых властью законов.

Достаточно посмотреть статистику за 2018 год. Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска – двадцатый за прошлый год.

Причины явления давно известны и для их объяснения совершенно незачем притягивать за уши террористов. Достаточно посмотреть нормативные акты и лично убедиться, что ответственность государства заканчивается в точке подвода газопровода в отдельный дом.

Подобно принципу «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», все газовые проблемы многоквартирных муравейников ложатся на плечи жильцов и жилищно-эксплуатационных контор. И если в СССР квалифицированные газовщики обязаны были дважды в год обходить квартиры жильцов, проверять течи и менять прокладки и прохудившиеся краны без учёта желания квартиросъёмщика, то теперь это происходит время от времени, да и многие газовщики, звонящие в двери квартир, являются не специалистами с допуском, а мутными шабашниками.

Кроме того, на аварийность влияет коммерческий фактор. Пресловутое желание высоких государственных деятелей повысить заветную «экономическую эффективность». Если раньше обслуживанием газового оборудования государственных квартир советских граждан занимались государственные служащие, не бравшие с граждан ни копейки за работу или расходники, то теперь, просто поковыряться в плитке или газовом кране, обойдётся горожанину в пару тысяч кровных рублей. Газовщикам, как утверждают, с этих денег причитается 15%.

Из желания сэкономить многие обыватели просто плюют на безопасность, в расчёте на типичное русское авось. А потом, в один ужасный момент, просыпаются под завалами строительного мусора. Если просыпаются.

В общем, в подобных случаях надо придавить эмоции, почаще включать голову и использовать «бритву Хэнлона», гласящую, что главной причиной катастроф является обыкновенное раздолбайство, а не злой умысел.