Севастополь переименуем после военного положения – депутат Рады
Закон, направленный на «деколонизацию топонимики» Украины уже фактически готов и ждёт только подписи президента Владимира Зеленского.
Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил зампред Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть ли этот процесс и принятый закон, который даёт на Украине ход деколонизации, продолжением декоммунизации?», – спросил ведущий.
«Да, это расширенная версия, или это декоммунизация 2.0. Декоммунизация касалась советского периода в нашей истории. Тем не менее, имперское наследие постоянно вычищало и ущемляло всё украинское, которое существовало. И даже если вспомнить примеры этого года, то знаменитый кейс с Екатериной II в Одессе – мы же понимаем, что взнос Екатерины в уничтожение украинской культуры, как и государственности на территориях нашего государства – был огромным.
Поэтому, конечно, эта законодательная инициатива, которую, надеемся, как можно быстрее подпишет Зеленский, положит этому край. И не только этому, но и русизмам, в частности.
Понятно, что у нас есть Южноукраинск, Первомайск и прочее, Новомосковск – это сугубо русизмы, а не собственно на украинском языке. Надо понимать, что мы не придумываем что-то новое, а действительно считаем, что нужно вернуть ту символистику, тот культурный маркер, который существовал на Украине во времена, когда она не была под гнётом Российской Империи, в тех или иных её проявлениях.
Кстати, то же самое относится к вопросу Крыма. В блоке новостей была идея пана Данилова о том, что действительно так же нужно возобновить исторические названия, которые там вытирались, как правило, после 1944 года, после принудительной депортации крымских татар с территорий полуострова. Единственное, сложнее будет в упомянутом Севастополе, потому что он находится в Конституции – это уже после завершения военного положения», – рассуждал Безгин.
Ведущая спросила, стоит ли советоваться с населением, относительно переименований.
«Не просто меняются названия улиц, работает комиссия из специалистов по делам переименований. И тут важно – если раньше до полномасштабного вторжения мы говорили, что нужна дискуссия, объяснять каждому человеку, почему то или иное название должно быть изменено, то сейчас, наконец, мы можем ускорить эти процессы, опираясь на решения специалистов? У нас просто нет времени, потому что мы заканчиваем несколькосотлетнюю работу этой царицы», – сказала пропагандистка.
«К сожалению, да. Полномасштабное вторжение нас подтолкнуло к тому, что надо, наконец, очищать собственное культурное пространство. У специалистов будет полгода на подготовку перечня, а после этого местная власть будет это имплементировать. То есть, фактически, хочется верить, что в начало 2024 года Украина войдёт без российской топонимики. Надеюсь, именно так и будет», – вещал депутат.
Спасибо!
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