Севастополь переименуем после военного положения – депутат Рады

Закон, направленный на «деколонизацию топонимики» Украины уже фактически готов и ждёт только подписи президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил зампред Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли этот процесс и принятый закон, который даёт на Украине ход деколонизации, продолжением декоммунизации?», – спросил ведущий.

«Да, это расширенная версия, или это декоммунизация 2.0. Декоммунизация касалась советского периода в нашей истории. Тем не менее, имперское наследие постоянно вычищало и ущемляло всё украинское, которое существовало. И даже если вспомнить примеры этого года, то знаменитый кейс с Екатериной II в Одессе – мы же понимаем, что взнос Екатерины в уничтожение украинской культуры, как и государственности на территориях нашего государства – был огромным.

Поэтому, конечно, эта законодательная инициатива, которую, надеемся, как можно быстрее подпишет Зеленский, положит этому край. И не только этому, но и русизмам, в частности.

Понятно, что у нас есть Южноукраинск, Первомайск и прочее, Новомосковск – это сугубо русизмы, а не собственно на украинском языке. Надо понимать, что мы не придумываем что-то новое, а действительно считаем, что нужно вернуть ту символистику, тот культурный маркер, который существовал на Украине во времена, когда она не была под гнётом Российской Империи, в тех или иных её проявлениях.

Кстати, то же самое относится к вопросу Крыма. В блоке новостей была идея пана Данилова о том, что действительно так же нужно возобновить исторические названия, которые там вытирались, как правило, после 1944 года, после принудительной депортации крымских татар с территорий полуострова. Единственное, сложнее будет в упомянутом Севастополе, потому что он находится в Конституции – это уже после завершения военного положения», – рассуждал Безгин.