Севастополь подвергается самой масштабной атаке дронов с начала СВО

29.10.2022  09:19 (Мск), Севастополь
Виктор Орлов.  
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Война, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня


Судя по всему, минувшей ночью Севастополь подвергался самой массовой атаке украинских беспилотников с начала спецоперации – город несколько раз сотрясали звуки взрывов, от которых срабатывали сигнализации авто. Последний прозвучал несколько минут назад.

В момент атаки украинских дронов на бухту Севастополя у границ Крыма находился американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk.

Судя по всему, минувшей ночью Севастополь подвергался самой массовой атаке украинских беспилотников с начала...

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«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», – заявил в 5 утра губернатор Михаил Развожаев.

В 10 утра губернатор обновил сообщение:

«Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты.
По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник.

Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука – лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал.

Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу – сообщим.

Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять как выстроена защита нашего города».

При этом очевидцы в социальных сетях сообщали, что видели горящие обломки одного из БПЛА в море.

 

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