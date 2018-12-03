Севастополь проиграл крымский аэропорт

03.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Голосование за имя великого человека, которое нужно присвоить аэропорту в Симферополе, стало неформальным соревнованием Севастополя и Крыма. Севастополь проиграл, передает корреспондент «Политнавигатора».

В шорт-листе конкурса остались имена художника Ивана Айвазовского, императрицы Екатерины II и адмирала Павла Нахимова. Понятно, что Севастополь должен был голосовать за Нахимова — героя первой обороны города.

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Именно к этому через соцсети призвал горожан общественник Иван Комелов. Кроме этого, вялую акцию на площади провела небольшая группа «Волонтеров Победы». На том дело и кончилось.

В Крыму все было иначе. Все знаковые персоны, начиная с главы республики Сергея Аксенова агитировали за Айвазовского, СМИ транслировали эти мнения и следили за ходом голосования. В самом аэропорту постоянно проходили флэшмобы: то армяне станцуют в поддержку художника с армянскими корнями, то юные художники массово нарисуют что-то в поддержку мариниста.

В итоге за выбор имени крымскому аэропорту было подано 255,2 тыс голосов. Из них 133,1 тыс – за Айвазовского, за адмирала Нахимова проголосовало менее 50 тыс человек. Адмирала обошла даже Екатерина Вторая, за которую вообще никто не агитировал.

Как же получилось, что Севастополь, славящийся своей активностью и умением мобилизоваться, проиграл конкурс?

«Все-таки население Крыма по численности в четыре раза превосходит население Севастополя. К тому же в кампания по освещению конкурса в городе практически не проводилось. Это связано с тем, что у нас сейчас много проблем. Это и остановленная реконструкция Матросского бульвара, и разрушенный Парк Победы, не построенные очистные сооружения. Люди погружены в эти проблемы и поэтому не приняли участие в опросе», – объяснил «Политнавигатору» ситуацию общественник Иван Комелов.